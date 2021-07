Igualtat destina més de 800.000 euros a ajudes per a la promoció dels drets d'infància i de participació infantil

Per cinqué any consecutiu, la Conselleria recolza econòmicament les actuacions impulsades des dels municipis valencians per a fomentar la participació activa dels xiquets, xiquetes i adolescents amb accions concretes de difusió, promoció i defensa dels seus drets.

L'import global de les ajudes per a 2021 ha ascendit a 832.398 euros i, segons la resolució publicada en el DOGV, s'han beneficiat un total de 88 ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana amb una població superior als 500 habitants, concretament 80 ajuntaments i 8 mancomunitats.

Amb aquesta convocatòria, la Conselleria vol recolzar les actuacions desenvolupades per les entitats locals que promouen una política d'infància, amb activitats dirigides a la formació de les persones menors d'edat en el coneixement i exercici dels drets que els reconeix i garanteix l'ordenament jurídic, així com les accions per a la seua promoció i defensa.

A l'hora de valorar els programes locals per a l'atorgament de les subvencions, s'han tingut en compte una sèrie de criteris objectius com l'existència d'un Informe de situació d'infància i adolescència en l'àmbit territorial de competència de l'entitat i d'un Pla local d'Infància i Adolescència, entre uns altres, segons les mateixes fonts.

A més del nivell de necessitat social del recurs, tal com estableix la convocatòria de les ajudes, s'ha valorat amb major puntuació els programes dirigits preferentment a la sensibilització i difusió dels drets de la infància i a aquells que fomenten la participació infantil.

Així mateix, s'ha tingut en compte per a la subvenció dels projectes presentats la inclusió d'accions destinades específicament a la infància amb necessitats especials i situació d'especial vulnerabilitat, i les accions que promocionen la igualtat entre homes i dones i la no discriminació de cap col·lectiu per raó d'ètnia, cultura, orientació sexual, diversitat funcional, entre unes altres.