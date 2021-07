Comesaña anima a los jóvenes a "mantener ese pequeño esfuerzo" para evitar contagios porque "queda poco"

A preguntas de los medios en un acto en el Hospital do Barbanza, en Ribeira, Comesaña ha recalcado que la situación por la pandemia "sigue siendo preocupante" y "siguen creciendo los casos". No obstante, ha valorado que "la hospitalización es contenida" y "se mantiene estable, apenas cambia". "Hay que ser prudentes, preocupa la situación de los hospitalizados y que puedan crecer", ha añadido.

Por ello, ha insistido en las "medidas de protección", tanto entre la población vacunada como la que no lo está, como mantener distancia, el uso de mascarilla, así como "ir más a espacios exteriores que interiores". Sobre los vacunados, ha avisado de que se ha comprobado que "hay riesgo de contagiar y ser contagiados".

"NO ESTÁN LIBRES DE VIRUS"

En relación a la población joven, el titular de Sanidade ha subrayado que "no están libres de virus". "Tenemos jóvenes ingresados, tienen que tenerlo en cuenta, aunque ellos no padezcan los efectos del virus sí que contagian a padres y abuelos", ha explicado, para matizar que "la vacuna no tiene el 100% de efectividad", por lo que "hay que seguir manteniendo los criterios".

Comesaña ha ratificado que en la actualidad se registra un "porcentaje más alto en gente joven que da positivo", por lo que defiende "insistir en donde está el foco; en los contagios de la gente joven".

De este modo, ha reiterado que apuestan por "precintar todos esos espacios donde se hace botellón". Así, ha aclarado que no se trata de cerrar todas las plazas, parques y playas, sino que la medida "va a orientada a actuar donde se producen aglomeraciones de gente joven". "Busca incidir en las concentraciones donde no se cumple ni distancia ni uso de mascarilla", ha sostenido.

Al respecto, ha apostado por "limitar el fenómeno del botellón" que, ha recordado, "está prohibido en Galicia". Por ello, insiste en que evitar situaciones de aglomeración para que "la gente joven no se contagie y no contagie a los que están con ellos, con pauta sin completar o completa". "Incidir en estas medidas, que animen a la gente más joven a seguir manteniendo ese pequeño esfuerzo, queda poco tiempo", ha indicado. "Cuando tengamos vacunas será diferente", ha concluido.

CRIBADOS

Al mismo tiempo ha reivindicado los cribados que realiza Galicia, para incidir en que "es de las comunidades que más pruebas diagnósticas hizo y sigue haciendo". Por ello, anima a todo el mundo que sea citado a que acuda a los test.

En este sentido, ha comentado que en la Comunidad gallega existe "una estructura muy potente para poder cribar a la gente" y ha insistido a los convocados que "es imprescindible que acudan". También ha agradecido a las oficinas de farmacia que colaboren con los test que facilitan.

VACUNAS

Tras realizar un reconocimiento a "todas las personas que participan en la campaña de vacunación", distinguidas con la Medalla de Galicia, ha valorado que la labor de éstas lleva a Galicia "a ser una de las primeras comunidades con más personas con pauta completa".

"Nos gustaría tener más vacunas, no tenemos vacunas para vacunar a toda la población", ha lamentado el conselleiro, quien ha afirmado que Galicia no tiene "ningún problema de estructura, sino de tener vacunas".

Por ello, ha pedido "disculpas a la gente joven por no tenerlas". Por ello, ha concluido que mientras no cuenten con esas dosis necesarias hay que "adecuar el comportamiento de la gente no vacunada". "Queda poco tiempo, cuando tengamos vacunas será diferente", ha concluido.