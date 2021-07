El cómico Santiago Segura se ha tenido que enfrentar a algunas críticas tras unas declaraciones en las que aseguraba que sentía miedo al ver que muchos "intentarían prohibir Torrente". La actriz Celia Molina respondía a las declaraciones del humorista aludiendo a un escándalo que se produjo tras un polémico casting de actrices que hizo Segura para una de sus cintas. Las redes se han volcado con la intérprete y han penalizado el papel del actor de Torrente.

Tras afrontar estas acusaciones vertidas contra él, Santiago Segura ha salido en defensa de su compañero y amigo Florentino Fernández quien también ha sido muy reprendido en redes estos últimos días. El humorista concedió una entrevista en el diario El Mundo en la que al tratar el tema de por qué hay más hombres en el mundo de la comedia que mujeres, comentó: "Si no hay más mujeres cómicas no es cuestión de sexos sino de talentos".

Estas palabras han generado mucha polémica y ya que pueden sacarse de contexto si no se lee el resto de la entrevista. Por ello, Santiago Segura ha querido romper una lanza a favor de su compañero este viernes en el programa Espejo público. El actor ha justificado que el presentador quería decir todo lo contrario de lo que han interpretado muchos: "Yo entiendo que yo contrataría mil veces antes a Martita de Graná que a decenas de cómicos hombres, ¿Por qué? ¿Por el sexo? No. Por el talento".

El invitado de Susanna Griso ha anotado que se prima el talento humorístico al sexo y que es algo que comparte él y otros muchos compañeros. "Si puedes malinterpretar algo lo malinterpretas. Mira yo puse: 'Conozco a Flo desde hace 20 años y yo creo que él lo que valora por encima de todo es el talento humorístico venga de hombre, de trans, de mujer o de chimpancé del África septentrional".

Además, Segura ha contado que un usuario de Twitter sacó de contexto su intervención y criticó las comparaciones con un chimpancé; "Qué es humorístico, que podría haber dicho aceituna, pero no he dicho aceituna porque van a decir 'la aceituna es un ser vivo, ¿te estás metiendo con los olivareros...?'", ha bromeado. El actor ha pedido que se normalice el uso del humor en diferentes contextos y que se juzgue el trabajo de los cómicos como lo que es; comedia. "El drama no tiene límites, puedes hacer cualquier burrada y los límites del humor sí te los marcan", ha terminado el director de cine.