Un estudi de l'UJI revela que la vida sexual de la meitat de la població va canviar durant el confinament

Un estudi de la Universitat Jaume I de Castelló revela que la vida sexual de la meitat de la població espanyola va canviar durant el confinament, en el sentit negatiu per al 38 per cent i en sentit positiu per al 14%.

L'equip Salusex, liderat pel catedràtic de la Universitat Jaume I Rafael Ballester i dedicat a l'estudi de la sexualitat humana des de 1993, ha publicat recentment en la revista Sexuality Research and Social Policy els resultats d'aquest estudi -'Proyecto INSIDE'- que analitza l'impacte que el confinament provocat per la pandèmia de Covid-19 va produir en la vida sexual de la població espanyola.

L'estudi, realitzat per Ballester amb l'investigador Juan Enrique Nebot i altres membres del grup Salusex, es va dur a terme durant els mesos en els quals el confinament va ser més estricte a Espanya, entre març i maig del 2020. En aquest sentit, és la primera investigació realitzada a Espanya i segona en el món en la qual s'avalua l'impacte sobre la sexualitat no ja de la pandèmia en general, sinó del confinament imposat per la mateixa.

El 'Projecte INSIDE' va comptar amb una mostra de 1.448 persones d'entre 18 i 60 anys i amb tot tipus d'orientacions sexuals i situacions de parella. A totes elles se'ls va realitzar una enquesta online en la qual es preguntava per aspectes molt variats de la sexualitat.

Globalment, l'estudi ha permès descobrir que per a aproximadament la meitat de la població espanyola (52%) la seua vida sexual va canviar durant el confinament, en el sentit negatiu per al 38% i en el positiu per a només el 14%. Les variables clau que pareixen diferenciar a uns d'uns altres són haver viscut el confinament en parella, els nivells d'estrés durant eixos mesos i poder gaudir d'una mínima intimitat.

Els que van afirmar que aquest havia millorat van destacar tindre més freqüència sexual, més temps per a fantasiar i explorar noves pràctiques sexuals i fins i tot explorar-se més durant la masturbació. Al mateix temps, els que van manifestar un empitjorament van destacar la disminució de la seua freqüència habitual, no tindre intimitat per a masturbar-se o tindre relacions amb tranquil·litat.

AUGMENT DE LA MASTURBACIÓ I L'ACTIVITAT SEXUAL ONLINE

Els resultats mostren que un 36% de la població espanyola va experimentar més desig sexual durant el confinament, un percentatge quasi idèntic (35%) al dels quals van tindre menor desig de l'habitual, enfront del 29% que no va experimentar canvis. En línies generals, van ser més els homes els qui van veure reduït el seu desig i més les dones les que ho van veure incrementat.

Així mateix, el confinament va augmentar la freqüència de la masturbació. Si abans del mateix un 12,5% dels homes la practicava més d'una vegada al dia, aquest percentatge es va incrementar al 25,8% durant eixos mesos. Entre les dones, aquesta freqüència també va passar del 2,5% al 8,1%. No obstant açò, aquests resultats no impliquen que la satisfacció fóra també major. De fet, per a un 26,4% de la població les masturbacions van ser menys satisfactòries i només per a un 16,3% van produir major satisfacció.

D'altra banda, un 47% va manifestar haver dedicat més temps a realitzar activitats sexuals online. Els homes van passar d'una mitjana de 24 minuts al dia a 35 minuts i en el cas de les dones, de 19 a 31 minuts al dia. Concretament, l'increment de consum de pornografia va ser notable durant eixos mesos.

En general, el percentatge d'els qui van dir haver disminuït la seua activitat sexual va ser molt similar (38%) a la xifra dels qui la van incrementar (35,5%).

Les principals raons de la disminució de l'activitat sexual van ser les preocupacions, estrés, falta de desig, falta de privacitat, no poder estar amb la parella o estar tancat a casa. Aquesta disminució de l'activitat sexual va produir en molts casos irritabilitat (24,6%), malestar psicològic (22,4%), increment de les fantasies sexuals (17%) i conflictes amb la parella (11,5%).

Per contra, les principals raons de l'increment de l'activitat sexual van ser l'augment del desig, la cerca de relaxació, distreure's de l'avorriment, dedicar més temps a la parella o reduir l'ansietat. Aquest increment de l'activitat sexual va ajudar en molts casos a estar més relaxat (45%) o amb millor estat d'ànim (41%).