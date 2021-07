El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en sus neveras 2.616 dosis de vacuna contra la Covid sin poner. Forman parte del contingente para "Sanidad Exterior", por el que la ministra, Arancha González Laya, y los sindicatos de la función pública tuvieron que pelear frente al Ministerio de Sanidad, para poder inmunizar a diplomáticos que se encontraban en países con "difícil acceso" a las vacunas. Sin embargo, hasta el momento, Exteriores solo les ha inoculado el 42,1% de las 4.520 que ha recibido.

Las cifras son pequeñas, en comparación con los millones de vacunas que reciben y administran las comunidades autónomas o las decenas de miles que gestiona el Ministerio de Defensa para inmunizar a los militares. Sin embargo, la diferencia entre dosis recibidas y dosis puestas es la mayor en términos porcentuales. Exteriores tiene más de la mitad de las vacunas que se le han asignado sin poner, algo que el Ministerio explica porque el envío de las vacunas a otros países "es un proceso excepcional y complicado, ajustado a la realidad de cada país y las posibilidades estratégicas".

Ante estas dificultades, Exteriores ha decidido destinar parte de las vacunas que tiene asignadas para que los diplomáticos sobre el terreno puedan vacunarse también en España "con motivo de un desplazamiento".

Esta solución rompe en parte el origen de la reclamación que hace meses hizo Exteriores a Sanidad: necesitaba vacunar para los diplomáticos que se encontraban en países con un mayor riesgo asociado a la Covid o donde las vacunas no estuvieran llegando en términos generales. La urgencia vino motivada por la muerte con apenas unos días de sendos secretarios en las embajadas españolas en la India -entonces, con la pandemia totalmente desbordada- y en Ecuador.

El envío de vacunas a otros países para los diplomáticos españoes es una solución excepcional ante las complicadas condiciones en los países de misión, porque el procedimiento más habitual son los acuerdos de reciprocidad que el Gobierno tiene ya con 90 países en virtud de los cuales España vacuna a los funcionarios extranjeros acreditados aquí y, a la inversa, esos otros gobiernos se encargan de vacunar a los trabajadores del Servicio Exterior español. Así ocurre con todos los países de la UE, con Estados Unidos y con la mayoría de América Latina.

Janssen y también Moderna

Después de semanas de tira y afloja con Darias -reticente por lo general a repartirlas a entes distintos a las comunidades-, Exteriores se cobró la victoria de que los diplomáticos entraran en la estrategia estatal de vacunación: se les administraría la vacuna de Janssen, de una sola dosis y que puede transportarse y conservarse en temperatura de refrigerador, y se les inmunizaría independientemente de su edad.

Hasta ahora, Exteriores ha recibido 2.030 dosis de esta marca, que se destinarán a todo el personal del Servicio Exterior, desde embajadores al resto de trabajadores y hasta "becarios del ICEX" en delegaciones en países de "difícil acceso" de la vacuna. Ya sea porque no las hay o porque sus autoridades deciden que no las haya. Es el caso de Tanzania, un país considerado prácticamente 'negacionista' y que no está vacunando. Algo parecido ocurre también en Haití, adonde Exteriores también está enviando vacunas. Hasta el momento se han realizado envíos a 14 países y se están organizando a otros cuatro países.

Para quienes regresan momentáneamente de estos países más duros, Exteriores recibe también vacunas Moderna -de dos dosis, con un intervalo de 28 días-, 2.490 dosis hasta la fecha que también forman parte de la cantidad global de la que de momento ha puesto más que el 42%. Asimismo, los diplomáticos que están a punto de empezar su misión en el extranjero también tienen vía rápida y pueden acudir a los servicios de salud y solicitar su vacuna, aunque no les tocara por edad.