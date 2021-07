Localitzen dins del buc el cos de l'estibador desaparegut al PortCastelló 42 dies després

El Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques de la Guàrdia Civil ha trobat aquest divendres, a les 10.00 hores, el cos de David, l'estibador que va desaparéixer el passat 28 de maig després de bolcar el buc Nazmiye Ana al moll del Centenari del port de Castelló. El cos s'ha trobat a l'interior del vaixell.

Les autoritats judicials s'han fet càrrec de la situació, segons ha informat l'Autoritat Portuària en un comunicat, en el qual ha expressat la seua solidaritat amb la família, companys i tota la Comunitat Portuària per aquesta "trista pèrdua", després de setmanes d'intensos esforços per a localitzar i recuperar a l'estibador.

Així mateix, PortCastelló ha agraït el treball i implicació de totes les persones que han estat involucrades en les tasques de cerca des del mateix moment de produir-se l'accident. Un operatiu de rescat que s'ha desenvolupat de manera ininterrompuda amb l'únic objectiu de trobar a l'estibador i en el qual han participat més de 150 persones.

El dispositiu de cerca va trobar un dia després de l'accident el cos sense vida d'un dels dos homes desapareguts, que era un dels membres de la tripulació del buc, un home de 22 anys i de nacionalitat índia. A partir d'ací, les tasques s'han centrat a tractar de localitzar el cos de l'altre treballador. En l'accident, tres persones més van resultar ferides.

Les empreses encarregades del Pla de Remoció del Nazmiye Ana i la seua càrrega, una espanyola i una altra holandesa -Ardentia Marine i Blue Tack-, van desplaçar el passat 22 de juny lateralment al moll del Centenari el buc.

Remoció del buc

Posteriorment, el 7 de juliol, va donar començament l'operació per a la remoció del buc, moment en el qual el port de Castelló va tancar el trànsit marítim per a garantir la seguretat de l'operativa. El trànsit es va restablir al voltant de les 12 del migdia, una vegada el barco va superar la zona d'aigua.

L'operativa per a l'hissat del derelicte, de 780 tones, va estar composta per 25 persones, una grua telescòpica de 500 tones connectada al vaixell i dues grues posicionades en el moll de 460 tones cadascuna d'elles capaces d'alçar en conjunt un pes total de 1.200 tones.

El desenvolupament de l'operatiu va comportar uns treballs previs, tals com un estudi geològic-geotècnic per a estimar la capacitat portant del terreny sota el moll i la repartició de càrrega mitjançant dues carreteres d'arena compactada i fusta per a distribuir el pes generat pel buc i les grues.

Per a l'hissat del buc es van disposar els punts especials que es van soldar als costats del vaixell per a permetre l'alçament mitjançant eslingues connectades a eixos punts. Una vegada hissat el vaixell, es va deixar que drenara tot l'aigua per a alleugerir-lo de pes i es va procedir al seu trasllat a terra.

Aquest divendres, finalment, durant la inspecció del buc, ha sigut trobat al seu interior el cos de l'estibador que romania desaparegut.