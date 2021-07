La producció de residus a l'àrea metropolitana de València s'estabilitza durant el primer semestre del 2021

Entre gener i juny del 2021 han arribat a les plantes de tractament i valorització de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) un total de 277.038,52 tones de residus procedents de València i la seua àrea metropolitana. Són només 275 tones més que en el primer semestre del 2020, una diferència mínima que fa pensar que la producció de residus urbans s'ha estabilitzat. Però si s’analitzen les dades per trimestres es pot comprovar que han tingut un comportament desigual, relacionat directament amb els períodes de restriccions provocades per la pandèmia de COVID-19.

El primer trimestre del 2021 va registrar una important caiguda de les entrades de residus urbans a les plantes d'Hornillos, a Quart de Poblet, i de Manises. Es van arreplegar 135.330,10 tones, un 5,56% menys que al 2020, quan es va arribar a les 143.305,92 tones. Gener va ser el mes on el descens fou més acusat, donat que es va recollir vora un 10% menys que al gener del 2020. Els tres primers mesos d'enguany van estar marcats per la tercera onada de la pandèmia de COVID-19. Les restriccions a la mobilitat, l'hostaleria i altres servicis han provocat un descens important de l'activitat econòmica i això s'ha notat en la generació de residus urbans.

Per contra, el segon trimestre del 2021 fou el de la reducció de les xifres de contagis de COVID-19, gràcies a la vacunació, i el de la relaxació progressiva de les restriccions. Per això, entre l'1 d'abril i el 30 de juny es va registrar un increment del 6,18% respecte a les dades del mateix període de 2020. Concretament, van entrar a les plantes de tractament 141.708,42 tones de residus urbans procedents dels contenidors marró (de matèria orgànica) i del gris (de resta), que són els que gestiona l'EMTRE, quan en 2020 foren 133.457,08 tones.

Tot i la poca diferència entre els dos semestres analitzats, només 275 tones, el comportament de les dades als dos períodes és totalment invers. El 2020 va començar amb un increment considerable de la generació de residus urbans que es va frenar bruscament a partir de març, quan es va decretar l'estat d'alarma. Al gener del 2021, en canvi, vam viure el pic de la tercera onada de la pandèmia amb noves mesures restrictives que van provocar un descens de l'entrada de residus a les plantes de tractament. No fou fins el segon trimestre que es va registrar de nou un increment gràcies a l'alçament progressiu de les restriccions.

Finalment, les dades de generació de residus s'han equilibrat fins arribar a una diferència mínima.

Per al president de l'EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, "la producció de residus a l'àrea metropolitana de València està molt condicionada a l'evolució de la pandèmia i les restriccions que se'n deriven, i això es veu clarament quan comparem les dades per trimestres." Campillo ha afegit que "les últimes xifres fan pensar que l'activitat econòmica s'està recuperant, però també volem fer una crida a la prudència perquè és evident que estem en una nova onada, que els contagis s'estan disparant i que, per tant, cal ser molt cauts".

València baixa, Torrent i Paterna pugen

La ciutat de València és, amb diferència, on més residus urbans s'arrepleguen de tots els municipis de l'àrea metropolitana. En total, al primer semestre del 2021 van entrar a les plantes de tractament 132.411 tones, 2.310 tones menys que durant el mateix període del 2020. La forta caiguda del primer trimestre, amb un descens de 7.410 tones, no ha pogut ser compensada per l'increment de 5.100 tones durant els mesos d'abril, maig i juny. El pes del sector dels servicis i l'hostaleria en l'economia de la ciutat, sotmesos a fortes restriccions durant els moments més durs de la pandèmia, explica este comportament.

Recollida de residus durant el primer semestre de 2021 a la ciutat de València. EMTRE

Torrent, per contra, és una de les poblacions on la generació de residus ha augmentat durant el primer mig any del 2021. Ho va fer, inclús, durant el primer trimestre, quan més fortes van ser les restriccions. En total, a Torrent s'han arreplegat 18.082 tones de residus urbans, 610 tones més que durant el mateix període del 2020. També puja Paterna, on només es registra un descens de 35 tones durant els primers tres mesos del 2021, però on s'han arreplegat 374 tones més que al 2020 entre l'1 d'abril i el 30 de juny. En total, 15.633 tones de residus urbans, 339 tones més que durant el primer semestre del 2020.

Recollida de residus a Torrent durant el primer semestre de 2021. EMTRE

Recollida de Residus a Paterna durant el primer semestre de 2021. EMTRE

A més de les 277.038,52 tones generades a València i la seua àrea metropolitana, les plantes de l’EMTRE també han tractat 31.520 tones de residus procedents del COR. Aquest consorci, que agrupa les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora, encara no disposa d'una planta pròpia i té un conveni amb l'EMTRE per a valoritzar una part dels seus residus. Han sigut 1.766 tones més que al primer semestre del 2020. La caiguda experimentada durant els primers tres mesos de l'any s'ha vist compensada per un fort creixement dels residus urbans durant el segon trimestre.