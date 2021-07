CSIF alerta de l'insuficient reforç de plantilles sanitàries i reclama a Conselleria 4.500 places en Atenció Primària

Per açò, reclama a la Conselleria de Sanitat més personal i recorda que va cessar el 31 de maig a 3.251 professionals, entre els quals hi havia facultatius i infermers dedicats al rastreig de casos de covid-19. A més, subratlla la necessitat de crear 4.500 places estructurals en Atenció Primària.

En eixe sentit, assenyala que fer únicament 7.300 nomenaments de reforç per a cobrir els torns de vacances al juliol, agost i setembre de 60.000 professionals, més els dies de descans que corresponen als contractats contra el covid, deixa "la majoria de places sense substituir".

Per açò, lamenta "la falta de planificació" de Conselleria, que "va per darrere del virus i està arribant sempre tard", provoca que "es tanquen sales d'hospitalització o es paralitzen intervencions quirúrgiques no urgents en lloc d'aprofitar aquests mesos estivals per a recuperar part del retard als quiròfans.

De la mateixa manera, adverteix que l'escassetat de reforços provoca que moltes places no queden cobertes i que s'incremente la càrrega de treball per als professionals, ja que realitzen també la tasca dels seus companys que estan de vacances.

A més, recrimina que la Conselleria no ofereix les dades de quants professionals de reforç destina per departament, "a pesar de la insistència de CSIF a sol·licitar-les". "Fa falta que Sanitat organitze i planifique, per a tindre una visió global, i que no siga cada departament qui decidisca els seus recursos", recalca.

FALTA DE PLANIFICACIÓ

CSIF posa l'accent principalment en la falta de planificació, ja que "Conselleria no ha sigut capaç de preveure i de preparar les seues plantilles per a afrontar l'increment que es preveia de contagis amb l'augment de la presencialitat en l'atenció, l'eliminació de l'obligatorietat de mascaretes en exteriors i el fet que ens trobem lluny de tindre el 70% de la població vacunada".

La central sindical recalca que eixa absència de previsió es va plasmar en el cessament de 3.251 professionals de la sanitat valenciana "de primera línia especialitzats a combatre el covid" el 31 de maig. En eixe grup, recorda que hi havia personal dedicat al rastreig de casos, amb el que amb la seua marxa Conselleria ha llevat recursos fonamentals en detecció.

Aquesta falta de planificació també s'observa en la saturació de l'Atenció Primària, "on resulta necessària la creació de 4.500 places estructurals per a poder dur a terme l'assistència amb la qualitat adequada".

Eixes manques en Atenció Primària deriven en un increment de la saturació hospitalària, ja que molts pacients acudeixen directament a Urgències. Per tot açò, insisteix en un reforç immediat de personal i en una anàlisi detallada de les necessitats.

Referent a açò subratlla com a imprescindible la creació d'11.000 places estructurals, entre primària i hospitalària, per a afrontar la demanda d'atenció sanitària i avisa que "la situació s'agreujarà en un futur proper perquè hi haurà un 30% de jubilacions de professionals".