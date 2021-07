Cvirus.- El PP diu que la culpa no és ni de l'hoteleria ni dels joves, "sinó de Puig que no ha fet el seu treball"

Així ho ha criticat després de les últimes mesures acordades pel govern valencià per a frenar la incidència entre els joves, com el tancament de l'oci nocturn o la petició a la justícia d'un toc de queda per municipis.

"Tornar a limitar les llibertats de la gent sense cap evidència científica, només per a tapar la seua desastrosa gestió, és lamentable. Les mesures de Ximo Puig són ridícules i no estan avalades per cap evidència científica ni cap expert. No es pot entendre que el fet que l'hoteleria tanque mitja hora abans vaja a paralitzar cap tipus de virus. No hi ha diferència entre tancar a les 12.30 o a les 12. No s'entén que es poden fer esdeveniments de 3.000 o 2.000 persones però no et pots ajuntar amb la teua família a menjar perquè sou més de deu", ha asseverat el diputat 'popular' en un comunicat.

Per tant, al seu juí, són mesures absurdes que no es basen en cap tipus d'evidència ni estan avalades per cap comité d'expert, que "no té", i "perjudiquen sempre als mateixos".

Per a Zaplana, l'hoteleria i els joves són els que més pateixen l'impacte del virus perquè "Puig no ha fet el seu treball". "No són els culpables, sinó víctimes dels nyaps del govern valencià que ha sigut incapaç d'avançar en la prevenció i sempre va a remolc", insisteix.

Per contra, en la seua opinió, el que hauria de fer Puig és reforçar l'atenció primària, un major esforç en la realització de test i PCR en sectors poblacionals amb major impacte del virus, reforçar als sanitaris, ampliar plantilles, augmentar obertura horaris de salut a la vesprada i ampliar la jornada de vacunació perquè "hi ha un 20% de vacunes en estoc sense posar".

"Açò hauria de fer i deixar de fer pagar els plats trencats de la seua gestió a l'hoteleria i als autònoms, que bastants traves els ha posat ja als últims mesos", ha reivindicat urgint "més serietat en la gestió i que no faça culpables de la mala gestió sanitària que està portant el seu govern als joves o a l'hoteleria".