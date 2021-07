Campoy (PP) plantea que Aragón lidere un proyecto propio de fabricación de baterías

"La transición hacia la electromovilidad es un hecho sin punto de retorno, y la demanda de estos componentes va a crecer porque no todos los fabricantes de automóviles tienen ni van a tener la posibilidad de construir sus propias baterías", ha señalado Campoy, añadiendo que "las van a tener que comprar fuera, y es ahí donde tenemos la oportunidad de asegurar el crecimiento de Aragón para los próximos veinte o treinta años. Todo depende de que Sánchez y Lambán también lo tengan claro".

Para el diputado popular este plan B "encaja perfectamente" en la filosofía que la Unión Europea quiere desplegar a través de sus fondos extraordinarios para la recuperación 'Next Generation EU', pero también con su presupuesto ordinario que prioriza la sostenibilidad medioambiental como una de las políticas estratégicas para el futuro de Europa.

Campoy ha considerado que el Gobierno de Aragón "no debe rendirse, debe buscar alternativas" y en el Partido Popular "hoy le estamos ofreciendo una posibilidad que debería explorar con el sector porque estamos convencidos de que es perfectamente viable", ha apostillado.

En esta línea, ha insistido al Ejecutivo autonómico a "no pensarlo dos veces, ser más proactivo que ahora, no conformarse y luchar por una oportunidad que no deberíamos perder".

"Si en su momento Lambán entendió como beneficioso para Aragón que Stellantis instalará su planta de baterías en Zaragoza, ahora también debería ver los beneficios que para los aragoneses supondría liderar su propio proyecto de paquetes de baterías para cualquier fabricante", ha añadido Campoy.

Según el PP, el plan alternativo de Campoy permitiría, además, una mayor diversificación de la economía aragonesa para los próximos decenios, con su inmersión en un sector productivo en evidente crecimiento, pero también como área de diversificación a otras que ahora reciben el impulso de la comunidad autónoma como la agroindustria, la producción de energía verde o la logística.