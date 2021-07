Arte surrealista e ilusiones sobre la piel: el trabajo de Hikaru Cho sigue dando que hablar

La artista japonesa Hikaru Cho continúa haciendo viral en redes su pintura corporal y maquillaje conceptual surrealista.

Esta creadora vive en Tokio y lleva llamando la atención internacional desde hace años. Su especialización surrealista se refleja en diferentes proyectos plasmados sobre el cuerpo y el rostro, jugando con diferentes efectos ópticos y conceptos.

Graduada por la Universidad de Arte de Musashino, Cho lleva pintando desde que su infancia y, aunque no está claro cuándo decidió dedicarse por completo a la pintura corporal y las ilusiones ópticas, ha demostrado su gran manejo con esta especialización.

A sus 28 años ya se le considera una de las pintoras corporales más reconocidas del mundo, ha colaborado con marcas como Samsung o Shiseido y organizaciones como Amnistía Internacional.

Cuando Amnistía Internacional le contactó para colaborar en su campaña Mi cuerpo, mis derechos, que coincidía con el Día Internacional de la Mujer. Según Madhu Malhotra, directora del Programa Internacional de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía, Cho fue elegida porque les encantó su "enfoque único del arte" y porque buscaban a alguien que "provocara un debate entre los jóvenes".

"No podía ver ningún papel en la habitación", contaba Cho al medio Weekender en 2014 para hablar sobre uno de sus procesos de creación. "Lo único que había era mi amigo, así que le pedí que me prestara su mano y le dibujé un ojo. Me pareció muy interesante y empecé a pensar en qué más podía dibujar en su cuerpo".

Hikaru, que suele describir su trabajo como "un poco raro y espeluznante", publica a menudo sus imágenes en varias redes sociales como Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok y Tumblr.

La artista suele trabajar con acrílico y, además de la pintura corporal, también juega con arte en stop-motion, ilustraciones, esculturas de arcilla, diseño de ropa y diseño de personajes.

Hikaru Cho lleva más 7 años creando ilusiones pintadas con el cuerpo. Aunque no ha alcanzado un gran estatus en redes como otros pintores, continúa captando el interés de sus seguidores y nuevos públicos por medio de su constante experimentación artística.