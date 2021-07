El Ayuntamiento de Málaga responde al PSOE que ha actuado en la limpieza de más de 65 cauces de arroyos

Porras ha señalado en rueda de prensa que el Consistorio ha actuado en su término municipal en más de diez arroyos en la cuenca este, en 28 en la cuenca del Guadalhorce y en más de 27 de la cuenca del Guadalmedina.

Así, ha tachado a Begoña Medina de "reina de la mentira" al decir que el Ayuntamiento de la capital no tiene pliego de cauces ni se adecentan los arroyos. Porras ha explicado que el Consistorio adjudicó el pliego y "no se ha desarrollado ni se ha ejecutado porque la propia adjudicataria pedía que se le incrementara un precio de seis por ciento de coste indirecto y no hemos llegado a un acuerdo".

"Lo que se ha hecho es no empezar esa ejecución de obra pero eso no significa que no se hayan hecho actuaciones en los arroyos", ha subrayado la edil de Servicios Operativos, quien ha indicado que "se han hecho en todas las cuencas donde había peligro por inundación o lluvias torrenciales y se han hecho todas para que no hubiera problemas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que, precisamente, la junta de gobierno local ha dado luz verde este viernes al expediente de contratación para el servicio de conservación y limpieza de cauces hidráulicos en la ciudad de Málaga, mediante un acuerdo marco. El importe de licitación es de 2.178.000 euros y 21 por ciento de IVA incluido, con una duración de tres años prorrogable una anualidad.

"Hoy se trae esto pero tenemos que esperar al Consultivo. Lo que se trae es para avanzar en el nuevo pliego de contrato de arroyos para que salga a licitación de nuevo pero está condicionado a que diga lo que tenga que decir. Nos hemos adelantado a seguir la tramitación", ha explicado Teresa Porras.

Por tanto, ha criticado las declaraciones de la socialista: "Esta señora demuestra que está muy mal informada e intenta decir cosas que no son". "Exigía al equipo de gobierno que hiciera otro contrato pero no lo dice usted, nosotros somos los responsables del área y somos los que tenemos que ir avanzando", ha expuesto.

En este sentido, ha hecho hincapié en que se han limpiado los puntos de las diferentes cuencas, enumerando los arroyos que se han adecentado. "No es verdad lo que dice -en referencia a Medina-, pero un arroyo no es una carretera. Creen que tenemos que limpiar todo y Protección Civil hace un estudio y dice dónde esta el peligro. Por eso, a pesar de los problemas, hemos actuado", ha finalizado la concejala malagueña.