Nagore Robles reacciona a su 'casting' de 'GH 11': "No puedo ser más falsa"

Este jueves, tras la gala de Supervivientes, Nagore Robles presentó Sobreviviré en Mitele Plus, programa en el que tratan diferentes asuntos sobre el reality. Sin embargo, también tuvieron tiempo para hablar del pasado muy pasado, en concreto, de la primera vez de la presentadora en televisión.

La novia de Sandra Barneda debutó en los medios en Gran Hermano 11, edición que se emitió en 2009, y su paso por el concurso no dejó indiferente a nadie, pues fue expulsada con un 95% de votos, récord mundial que ha ostentado hasta hace poco.

Durante el último programa de Sobreviviré, Nagore Robles reaccionó, entre muchas risas, a su casting para GH 11. "Vengo de Bilbao, tengo 26 años, soy muy sincera, muy honesta, muy fiel, muy buena amiga, muy simpática, tengo don de gentes, soy trabajadora y muy positiva", comenzaba diciendo en su vídeo de presentación.

"Soy muy intolerante, me pongo muy nerviosa, soy un poco orgullosa y la gente me pone un poco nerviosa. Quiero ver si soy tan insoportable como dicen mi familia y mis amigos y si soy capaz de convivir con en una casa con gente. No poder salir de ahí y despejarte", continuó. "Me tenéis que coger porque soy la bomba, porque soy una tía especial, porque soy sincera, soy buen rollo 24 horas hasta que me tocan el higadillo y, como no soy de piedra, daría mucho juego".

"Pero qué falsa. Digo: 'Tengo don de gentes, soy supersimpática'. No puedo ser más falsa", opinó Nagore Robles al finalizar el vídeo. "Me fue bien, yo de hecho no quería salir del coche y, cuando entré en la casa y vi lo que había, menos todavía".

"No abandoné, pero me echaron con el porcentaje más alto del mundo. La primera no, porque había algún torpe que no hizo bien las cuentas", aseguró. "Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, un 95% de expulsión. Récord mundial, hasta hace poco, hay una chica brasileña que me ha superado".