La consejera de Salud lamenta que "se juzgue a la Atención Primaria con apenas unas semanas de vida: no es justo"

Sara Alba ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con los medios de comunicación en las que ha recordado que "los riojanos nos votaron para cambiar un régimen de 24 años de toma de decisiones a espaldas de los ciudadanos". Así las cosas, ha defendido, "hemos demostrado como Gobierno de lo que somos capaces, nos comprometimos con la sanidad pública y nos estamos dejando la piel para conseguirlo, en tan solo dos años y mientras hacíamos frente a una pandemia sin precedentes".

Ante todo ello, ha continuado la titular de Salud, "estamos dándole la vuelta a ese régimen tomando decisiones y con nuevas soluciones de la mano de los propios profesionales del sector".

Primaria ahora tiene su propia Gerencia "tal y como se pedía" y, como todo nuevo proyecto, "su puesta en marcha y madurez requiere de tiempo, cabeza y resiliencia".

Por ello, ha lamentado, "se está juzgando la Atención Primaria con apenas unas semanas de vida y esto no es justo".

"PRESIONES DE TODO TIPO"

Además, ha continuado, el equipo de Atención Primaria "ha aguantado presiones de todo tipo en estas semanas y han tenido que leer y escuchar comentarios de todo tipo en su corta gestión. Esta presión les empujó a poner la dimisión encima de la mesa pero cuentan con todo nuestro apoyo y lo seguirán haciendo" porque, como les ha asegurado, "tenéis un Gobierno detrás impulsando las nuevas medidas".

Así las cosas, ha defendido Sara Alba, "donde otros ven división nosotros ponemos confianza y trabajo en equipo. La sanidad riojana se encuentra en un importante proceso de cambio, quizás el más complejo que ha vivido hasta el momento" y, ante ello, "la realidad actual es la que es, antes no había planificación, no se había trabajado en la previsión y no había anticipación".

"Todo lo contrario -en las etapas anteriores- se recortó durante años hasta dejar un sistema escuálido", ha dicho.

Por todo ello, la consejera de Salud ha querido recordar que esta situación "no se arregla de la noche a la mañana y las duras decisiones no pasan solo por poner más médicos, porque no los hay, si no que necesitamos tiempo y colaboración de todos, a la vez que educación sanitaria, para que los ciudadanos conozcan cómo poder acudir a un centro sanitario e implantar nuevas estrategias como la telemedicina o las nuevas tecnologías".

En palabras de Alba "no se puede sembrar la desconfianza sobre el sistema ni tampoco infundir miedo entre la población" y, por ello, "quiero decir a todos los riojanos que la asistencia sanitaria de todos los riojanos está garantizada, independientemente del lugar donde residan".

Con respecto al Plan de Atención Primaria, la consejera ha asegurado que "lo presentarán cuando esté porque todas estas turbulencias nos obligan a repensar algunas cuestiones". En este sentido, ha matizado, "la presidenta del Gobierno ya dijo que este Plan tiene un carácter dinámico y la situación es cambiante, cuando podamos presentarlo a los ciudadanos, los alcaldes y los medios se lo haremos llegar".

Entre esos asuntos "a replantear", la consejera de Salud ha recordado que "nunca hemos ocultado la situación de absoluta precariedad en relación a los efectivos, hemos sido siempre muy transparentes. Este plan intenta resolver cómo atender la totalidad de los servicios y reorganizar los efectivos pero, como en todo, no hay una única forma de hacerlo sino múltiples, y en el transcurso de este verano habrá que seguir tomando decisiones".

OCIO NOCTURNO

Finalmente, y en otro orden de asuntos, ante las declaraciones del sector del Ocio Nocturno con respecto a su cierre, Sara Alba ha asegurado que "es lógico que cada uno atienda y defienda su sector" pero no es cierto que "nosotros estemos optando por una incidencia en contra de una presión asistencial, no lo hemos hecho nunca y no tomamos así las decisiones".