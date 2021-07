Cvirus.- El Govern reparteix més d'1,3 milions de mascaretes per a col·lectius vulnerables a la Comunitat Valenciana

A nivell nacional, l'Executiu ha repartit 14.465.000 mascaretes quirúrgiques a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i de diverses entitats socials, ha explicat la Delegació del Govern en un comunicat.

Segons ha informat la delegada del Govern, Gloria Calero, 326.000 mascaretes són per a la província d'Alacant, 198.000 per a Castelló i 780.000 per a València. Com en ocasions anteriors, en aquesta acció col·laboren els ministeris de Sanitat i de Política Territorial i Funció Pública i la distribució es coordinarà a través de les delegacions i subdelegacions del Govern en cada comunitat autònoma.

Gloria Calero ha afirmat que "el Govern segueix treballant per a protegir a la població vulnerable de la Comunitat Valenciana" i ha destacat "la importància de la col·laboració amb l'administració local i el tercer sector fins que es complete el procés de vacunació".

En el conjunt del territori nacional, es repartiran més de 7,2 milions de mascarillas a través de la FEMP en entitats locals, mentre que els altres 7,2 milions es distribuiran entre les entitats socials Cáritas (308.000); Creu Roja (3.466.000); la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, EAPN (2.008.000); i el Comité Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que rebrà 504.000 unitats.

En aquesta ocasió, també es distribuiran un total de 932.000 mascaretes a través de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL), a més de 41.000 unitats que es destinaran directament a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, per a atendre la demanda a l'àmbit escolar.

Així mateix, al llarg de 2020, es van distribuir més de 64 milions de mascaretes entre la FEMP i entitats socials; 32 milions, concretament, entre els mesos de novembre i desembre per a reforçar la campanya entre els col·lectius en situació de major vulnerabilitat econòmica a la fi d'any.