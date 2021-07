La UV organitza una trobada virtual d'alumnes de física de tot l'Estat per a potenciar la igualtat en aquests estudis

La trobada ha sigut organitzada per la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Física de la Universitat de València i el Grup Especialitzat de Dones en Física (GEMF) de la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF).

Aquest esdeveniment està patrocinat per la Unitat d'Igualtat i el Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat en la seua convocatòria 2021 d'ajudes per a l'organització de conferències, jornades i altres esdeveniments per a impulsar la igualtat entre dones i homes i la visibilitat de les dones a l'àmbit universitari.

L'asimetria en la distribució per sexes en els estudis de les àrees STEM representa un problema "extraordinàriament seriós" per diverses raons, perquè eixes àrees seran les que tinguen la major demanda laboral en el futur proper i les que estaran millor retribuïdes.

Per açò, la falta de dones en elles originarà un increment en la bretxa salarial de gènere que, en mitjana, hui està per damunt del 16% i arriba al 45% en els sous més elevats. A l'àrea de Física, o a les àrees STEM es preveu una forta reculada de la presència femenina en les àrees de ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques (STEM) donat l'escàs interés de les xiquetes per aquestes àrees de coneixement en l'ensenyament secundari, segons les mateixes fonts.

L'acrònim STEM, s'està canviant per PECS (Physics, Engineering, Computer, Science), perquè està demostrat que són aquestes les àrees en les quals les dones es troben "dramàticament infrarrepresentades". Per exemple, la proporció home-dona entre les especialitats universitàries d'EUA en biologia, química, matemàtiques i moltes altres STEM és ara d'1 a 1, mentre que en física, enginyeria i informàtica (PECS), la relació pareix haver-se estancat en aproximadament 4 a 1 com ho demostra l'article publicat en la revista Science. A Espanya, àrees com a biologia, química i totes les titulacions que impliquen bio- estan altament feminitzades, i fins i tot la proporció home-dona s'inverteix en molts casos.

CONFERENCES FOR UNDERGRADUATE WOMEN IN PHYSICS (CUWIP)

Des de l'any 2012, l'American Physical Society (APS) porta organitzant unes conferències per a estudiants dones en el Grau en Física en USA. CUWiP es va fundar amb l'objectiu d'augmentar el nombre de graduades en física. A través d'un cap de setmana de sessions plenàries, tallers i esdeveniments de networking, CUWiP busca brindar les dones universitàries una comunitat de suport i les ferramentes que necessiten per a tindre èxit en física.

Així, s'ha demostrat que hi ha una correlació directa entre l'assistència a aquestes conferències i l'augment en el nombre d'alumnes matriculades en el grau de física. Amb aquesta motivació s'ha organitzat aquest esdeveniment inèdit en el nostre país, segons les mateixes fonts.

Des de la Universitat es vol generar una xarxa de sororitat al voltant de l'interés per la física, visibilitzant el paper de les dones en física, i animant a les alumnes i alumnes a compartir debats amb dones més sèniors.

D'aquesta manera, no és només un lloc en el qual rebre formació en física i en gènere, sinó que l'alumnat podrà participar en unes activitats per grups de discussió que els ajuden a teixir xarxes de cooperació i col·laboració i a eliminar les barreres i obstacles que es trobaran en la seua trajectòria professional.