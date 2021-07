Tres persones resulten ferides en un xoc frontal en la CV-735, a Dénia

L'incident va tindre lloc ahir, sobre les 15 hores, per causes que no han sigut concretades.

Va haver-hi un xoc frontal i, com a conseqüència, els conductors dels dos vehicles van patir idèntiques lesions: malucs trencats i van haver de ser excarcerats.

La Guàrdia Civil i la Policia Local van tallar la carretera. En l'operatiu va intervenir una Unitat de Comandament i Prefectura (UMJ), una Bomba Rural Pesada (BUP), un Furgó de Salvament, un sergent, un cap i cinc bombers dels parcs de Dénia.