La Comunitat clareja aquest divendres amb núvols baixos i les temperatures no superaran els 29ºC

A més, aquesta jornada hi haurà vent de component aquest fluix amb intervals de moderat en el litoral d'Alacant.

Les temperatures no patiran canvis importants. Així, la província d'Alacant registrarà una mínima de 23ºC i una màxima de 29; la de Castelló, de 19 i 29; i la de València, de 22 i 28ºC.

Per a demà, dissabte, les temperatures màximes estaran elevades amb valors entre 37 i 40ºC a l'interior de València.

El diumenge no es descarta una reducció de la visibilitat per pols en suspensió i les temperatures mínimes aniran en lleuger ascens mentre que les màximes no patiran molts canvis.