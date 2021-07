El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha lamentado la reducción en el ritmo de entrega de las vacuna de Pfizer contra el coronavirus, junto en momentos en el que la incidencia sigue escalando y el país ha entrado en riesgo extremo. "Es una mala noticia".

El presidente cántabro ha sido entrevistado en el programa de RTVE La Hora de la 1, en el que ha dicho que su consejero de Sanidad le ha comunicado que la farmacéutica ha avisado de que esta semana hará un envío de dosis menor de lo planeado.

"No he hablado con la ministra, he hablado con mi consejero". ha aclarado Revilla. "Hay una reducción de entregas de Pfizer esta semana, lo cual es una mala noticia, porque era la que más estaba suministrando y una de las vacunas más eficaces de las que hay en el mercado".

De acuerdo con el diario El Español, Sanidad avisó a las comunidades que esta ralentización en las entregas se debe a un ajuste, porque la compañía ya había adelantado del tercer al segundo trimestre la entrega de cinco millones de dosis. De acuerdo con ese diario, esta ralentización se va a compensar con la aplicación de Moderna.

Esta ralentización también se está presentando en otros países. Por ejemplo, Pfizer reducirá la entrega de dosis a México a dos millones durante julio, cuando hasta ahora venía entregando a ese paìs millón y medio de dosis semanales.

En este caso, según informa Arena Pública, se debe a una reconversión de la planta de la farmacéutica en Estados Unidos.