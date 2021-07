València projecta sis tancs de tempestes i la renovació del col·lector nord amb una inversió de 85 milions

La xarxa de proveïment i sanejament d'aigües és un element tan invisible com indispensable per al bon funcionament d'una ciutat. En el cas de València, l'Ajuntament acumula en els tres últims exercicis més de 100 milions d'euros en inversions i vol tindre a punt abans de cap d'any els projectes per a escometre sis tancs de tempestes i la renovació del col·lector nord per 85 milions d'euros, unes obres que, a més de garantir el correcte funcionament de les dues xarxes, pretenen impulsar l'activitat econòmica i l'ocupació en el marc de la crisi generada pels efectes de la pandèmia del coronavirus.

La regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, ha detallat aquest dijous les principals actuacions del seu departament en els tres últims anys, així com els plans previstos per als pròxims mesos. “Volem tindre per a final d'any redactats contractes i preparats per a licitar per 85 milions”, ha explicat, per al que estan buscant finançament extraordinari, que podria anar lligat als criteris mediambientals i de transició ecològica dels fons europeus postCovid.

Les inversions corresponen a sis tancs de tempestes, dels quals Valía ha afirmat que pretenen prioritzar els del Saler i la Malva-rosa "pels seus beneficis mediambientals a les platges". A més, la remodelació del col·lector nord suposaria una inversió de 30 milions d'euros.

Segons ha afirmat Valía, en els tres últims anys, el Cicle Integral de l'Aigua ha executat inversions per import de més de 100 milions d'euros, la qual cosa llança una mitjana anual d'uns 30 milions executats, tant en la xarxa de proveïment (85,5 milions) com de sanejament (15,6 milions) i en plantes potabilitzadores.

Inversions del Cicle Integral de l'Aigua durant el període 2018-2021. Ayto. VLC

Es tracta, en paraules de la regidora, d'un "enorme esforç inversor" lligat a una sèrie de criteris per a ordenar o prioritzar eixes inversions després de produir-se "un reenfocament per a totes les polítiques", especialment per a les inversions.

"En un context de crisi com l'actual, on la pandèmia no ha passat, volem generar riquesa, ocupació i mobilitzar l'activitat econòmica a la ciutat. Hem volgut renovar infraestructures en tots els barris i districtes", ha puntualitzat la responsable del Cicle Integral de l'Aigua.

Però, a més, l'Ajuntament busca també renovar la potencialitat de la xarxa d'aigua potable per a generar energia. "A més de la resposta a demanda o problemes de la pròpia xarxa, hem introduït elements per a una gestió més sostenible des del punt de vista mediambiental", ha explicat Valía.

Planificació de les inversions

La planificació ha sigut l'eix principal a l'hora de dissenyar i calendaritzar les inversions de la xarxa d'aigües. "Les tenim ja a cinc o deu anys, i les anirem executant conforme tinguem recursos, la qual cosa permet una gestió molt eficient de tota la xarxa", sosté l'edil.

En aquest sentit, la gestió que pretén projectar la Regidoria és "una concepció general del servei" que no tracte a les xarxes de manera independent. "Volem que el cicle de l'aigua humà se semble cada vegada més al natural", exemplifica la responsable municipal.

Actuacions en tots els districtes

El mapa d'inversions del Cicle Integral de l'Aigua mostra actuacions en quasi tots els barris. Entre les més destacades està la renovació de la canonada arterial del marge esquerre de l'antic llit del Túria, que s'estén des de la Ciutat de les Ciències fins al pont del 9 d'Octubre. L'última fase, que està actuant en la plaça d'Amèrica, conclourà "per fi" una obra que ha durat més de tres anys, ha detallat Elisa Valía.

Una altra de les obres de major afecció, la de subministrament en l'avinguda Peris i Valero, està en la seua fase final. Ja han finalitzat els treballs en la pròpia avinguda, on el Cicle Integral de l'Aigua està a l'espera del permís de Mobilitat per a asfaltar, i queda la part que afecta la plaça Sanchis Guarner (al costat de la Pantera Rosa), l'execució de la qual s'ha avançat d'agost a juliol per a poder estar acabada abans de la setmana fallera d'inicis de setembre.

En Pobles del Sud s'han executat intervencions per més de tres milions d'euros, amb les obres ja finalitzades, amb actuacions també en l'Albufera i en les zones d'horta protegida. En concret, a la zona sud s'han destinat més de 4 milions a Castellar per a generar una xarxa de sanejament i clavegueram "respectuosa amb el medi ambient, per a interceptar abocaments d'habitatges consolidats en sòl no urbanitzable que no tenien sistema de depuració", ha detallat Valía. Al nord de la ciutat s'han invertit 2,3 milions d'euros per a evitar abocaments en les séquies.

En el Marítim, s'han renovat i executat nous col·lectors amb una inversió superior als 2 milions d'euros en el Cabanyal-Canyamelar, "que ha patit molt amb les pluges. Tenim més actuacions previstes en el barri", ha explicat la regidora.

Quant a les plantes potabilitzadores, que es gestionen des de l'Ajuntament de València al costat de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi), han rebut en els tres últims anys més de 30 milions d'euros.

Generació d'energia

Al marge de la gestió del subministrament i renovació de l'aigua, l'Ajuntament també està executant projectes de generació d'energia hidràulica que aprofita per a autoconsum de les seues plantes o per a bolcar-la a la xarxa, entre els quals destaquen dues. El primer, pressupostat en 4 milions d'euros, consisteix en la instal·lació de plaques solars en plantes del Cicle Integral de l'Aigua per a aconseguir processos neutres en carboni abans de 2030, destinades a generar energia per a autoconsum.

El segon fa referència a la turbina de Corts Valencianes, "que sí que produeix moltíssima energia i bolca una part a la xarxa. És un exemple pioner a Europa perquè utilitza la diferència de pressió per a generar energia hidràulica i després elèctrica. Ara s'utilitza per a recàrrega de cotxes elèctrics municipals", ha especificat la regidora.

A més, també hi ha turbines xicotetes enfront de la Rambleta i a Alfauir, que produeixen menys energia, però serveixen per a recàrrega de mòbils o patinets. "No solament volem gestionar el servei, sinó reduir la petjada de carboni i contribuir a una ciutat descarbonitzada en el marc de la transició ecològica", ha conclòs Valía.