Anabel Pantoja tranquiliza a sus seguidores después de mostrar una foto en el hospital: "No es nada grave"

Este jueves no fue uno de los mejores días para Anabel Pantoja, pues tuvo que acudir a urgencias a causa de unos problemas de garganta que arrastraba desde hace días pero que se terminaron por agravar y la asustaron.

Tras una mañana intensa de ejercicio que compartió en Instagram, la prima de Kiko Rivera compartió una foto en el hospital en la que aparecía su brazo con una vía puesta: "Tranquilos. Todo controlado. Y nada grave, ya mismo me mandan a casa".

Aun así, luego grabó un vídeo, ya que se encontraba mejor de la voz, para explicar qué le había pasado: "Llevaba dos días mala con la garganta, con mocos y tal, me asusté y he ido a urgencias hoy porque amanecí afónica, sin poder hablar".

"De hecho, la médica me ha puesto en vena Enantyum, calmantes y demás. En definitiva, lo que tengo es una faringitis aguda, tengo que estar tres días con antibiótico. No puedo hablar mucho, quizá no hablar nada. Aire acondicionado tener cuidado y boca cerrada", explicó.