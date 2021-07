Judas Priest, Deftones, Korn y Avenged Sevenfold encabezan el cartel del Resurrection de 2022

Según destaca este jueves la organización, se trata del cartel "más grande" en su historia. Avenged Sevenfold (fecha única en España y una de las pocas actuaciones en Europa el año que viene), Korn (único festival en España), Judas Priest - 50 years (celebrando sus 50 años como uno de los referentes del heavy metal), Deftones y Sabaton (con la mayor producción que han tenido nunca en España) serán los encargados de encabezar cada uno de los cinco días de festival.

A estas bandas se suman Bring Me The Horizon con una gran producción, Rise Against (único festival en España), Bullet For My Valentine y Opeth.

Heaven Shall Burn, Sepultura, Jinjer, Rise of the Northstar, Spiritbox, Caliban, Dagoba, Beyond The Black, Eskimo Callboy, Our Hollow Our Home, y Deadly Apples se mantienen en el escenario principal, mientras y se recupera a Crossfaith y se añade a Alien Weaponry.

También estarán en el escenario principal Bleed From Within, Serrabulh, Hamlet, Vita Imana, Skunk D.F., Onza, Free City y Bolu2 Death.

En los escenarios temáticos, estarán en el Ritual Stage: Dark Funeral, Decapitated, Bloodbath, Sylosis, Angelus Apatrida, Vomitory, Enforced, Infected Rain, Neaera, Benighted, Master Boot Record, Dead Label, Gaerea y As Everything Unfolds.

En el Chaos Stage, escenario de hardcore y punk, los grupos son: Madball, Lionheart, Raised Fist, Knocked Loose, Morning Again, Moscow Death Brigade, Doyle, Employed to Serve, Belvedere, Svalbard, Misconduct, La Armada, Blowfuse, Ruxe Ruxe y True Mountains, entre otros.

Por último, en el Desert, vuelven Amenra, el carismático Nergal con Me And That Man, And So I Watch You From Afar, así como Toundra con su nuevo disco. Completan la lista: Planet of Zeus, Torche, My Sleeping Karma, The Picturebooks, Celeste, El Altar del Holocausto, Adrift, Regarde Les Hommes Tomber, Frutería Toñi y Chris Masuak con sus Viveiro Wave Riders Association.

Las entradas que han sido guardadas del año pasado son automáticamente válidas para 2022. Este lunes, 12 de julio, a las 12,00 horas, se sacarán nuevos abonos y entradas que han quedado tras las devoluciones del año pasado, las cuales fueron muy pocas.