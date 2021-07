Rifirrafe entre Mónica García y Ayuso en la Asamblea... con guiño a Toni Cantó: "Don't fuck them more!"

Tenso enfrentamiento en la Asamblea de Madrid entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha encadenado una catarata de reproches por no haber condenado el asesinato de Samuel o por "maltratar" a los sanitarios.

García ha parafraseado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y no solo ha reclamado que se les pague más a los sanitarios, sino que ha reclamado que se les fastidie menos.

"Como dice Biden: "Pay them more", y decimos nosotros: "don't fuck them more!". La traducción se la dejo a Cantó", ironizaba la líder de Más Madrid disparando con bala por la Oficina del Español que ha creado Ayuso para poner al frente al exdirigente de Ciudadanos.

"Le voy a dar un consejo para que los sanitarios no salgan huyendo de esta comunidad: deje de maltratarles", le advertía la sanitaria.

Además, la candidata de Más Madrid ha querido ahondar en el asesinato de Samuel, el joven de 24 años fallecido a causa de una paliza en A Coruña.

"Es curiosa la lógica de la izquierda porque resulta que, precisamente si los madrileños se contagian o los estudiantes franceses vienen aquí a beber es culpa mía. Si se contagian los jóvenes en Baleares, pues debe ser que también. Si matan a un chico en Galicia, es culpa mía", ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid.