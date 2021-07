Halsey desvela la portada de su nuevo disco en la que representa las "alegrías y los horrores del embarazo y el parto"

Halsey vuelve a la música tras un parón de más de un año provocado, primero por la pandemia, y después por el embarazo de su primer bebé. La artista terminaba su gira por Europa de su tercer álbum Manic poco antes de que el mundo entero se confinara.

En todo ese tiempo, la compositora se refugió en su música y comenzó a crear nuevos temas inspirados por el cambio que su cuerpo estaba sufriendo durante la gestación. Así ha surgido su cuarto trabajo llamado If I Can’t Have Love, I Want Power (Si no puedo tener amor, quiero poder).

La intérprete ha desvelado la portada en un vídeo de 13 minutos donde paseaba por el Museo Metropolitano de Nuevo York viendo todas las obras dedicadas a la maternidad y que, en su mayoría, representaban a la Virgen María con Jesucristo recién nacido.

Al final del vídeo la propia Halsey, vestida con un traje en el que muestra su enorme barriga, deja ver un cuadro donde se la puede ver sentada en un trono mostrando un pecho y un bebé (no el suyo) sobre su regazo.

Halsey, conocida también por su interés en la pintura y el dibujo, se convierte en una propia obra de arte representando el cuadro de la 'Madonna lactante', un estilo de pintura cristiana de principios de la Edad Media y finales del Renacimiento, que muestra a la Virgen María amamantando al niño Jesús.

En la publicación oficial del disco, la intérprete de Without you explica su motivación detrás de la portada. "Este álbum es un disco conceptual sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto", comenzaba. "Para mí era muy importante que el arte de la portada transmitiera el sentimiento de mi viaje en los últimos meses. La dicotomía de la Madonna y la Puta".

"La idea de que yo, como ser sexual, y mi cuerpo, como recipiente y regalo para mi hijo, son dos conceptos que pueden coexistir de forma pacífica y poderosa" relataba.

"Esta imagen de portada celebra los cuerpos de las embarazadas y de las recién paridas como algo bello, que hay que admirar", reivindicaba Halsey. "Tenemos un largo camino que recorrer para erradicar el estigma social que rodea a los cuerpos y la lactancia. Espero que esto sea un paso en la dirección correcta".

If I Can Have Love, I Want Power se estrenará el 27 de agosto y estará producido por Trent Reznor y Atticus Ross. De momento no se sabe si habrá algún single promocional antes del lanzamiento oficial, pero sus fans desean conocer ya las razones por las que asegura que "no puede tener amor" a través de las canciones.

En el mismo momento que Halsey anunció su embarazo, se supo que era fruto de su relación con Alev Aydin, un desconocido productor de Hollywood del que se sabe por los tuits de la cantante, están muy contentos felices, pero no desde cuándo se conocen.