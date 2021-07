Duro aviso de los sanitarios a los miles de jóvenes que se contagian en la quinta ola: "Cualquiera puede acabar en la UCI"

La incidencia de casos de coronavirus sigue disparada en España, especialmente entre los grupos más jóvenes. Y las autoridades han hecho saltar las alarmas al advertir que cada vez se registran personas de menos edad en los ingresos en hospitales y UCI.

La incidencia por coronavirus está en España por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, el límite a partir del cual se considera que existe riesgo extremo. Pero el índice ha dado un vuelco y ahora está disparado entre los más jóvenes: en el tramo de 20 a 29 años es de 814 casos, y de caso 730 en el grupo 12-19 años. Hay algunas comunidades, como Cataluña y Navarra, en las que la incidencia se dispara por encima de los 2.000 casos en esas generaciones.

Cada vez son más las autoridades que advierten de que se está registrando un mayor ingreso de jóvenes en hospitales y UCI. Esta semana, la misma ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido de que un 1% de casos Covid en jóvenes de entre 20 y 29 años acaba en el hospital.

Pedro Rascado, coordinador del Plan de Contingencia en UCI COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) confirma que son cada vez más los jóvenes que ingresan en hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos.

"Los pacientes que están ingresando ahora son más jóvenes porque hay contagios entre más jóvenes", comenta a 20minutos en entrevista.

"Ingresar en el hospital o en la UCI tiene una relación directa con el número de contagios"

"Ingresar en el hospital o en la UCI tiene una relación directa con el número de contagios", menciona. "A más contagios, más ingresos en el hospital y en UCI, es una relación que siempre existe en todos los grupos de edad".

Rascado destaca que es importante tener en cuenta que el contagio se está produciendo ahora de manera mayoritaria entre la población joven, probablemente porque se están relajando las medidas de protección, mientras que los grupos de edad mayor ya están siendo vacunados y tienen más protección contra el virus. "Por eso se está centrando el foco en ellos, son los que más se están contagiando ahora y los que tienen más riesgo de ingresar en la UCI".

"No ha cambiado la probabilidad de una persona joven de ingresar en la UCI, sino que ahora están ingresando más porque se contagian mucho más"

"No es que ahora haya cambiado la probabilidad de una persona joven de ingresar en la UCI, sino que ahora están ingresando más porque se contagian mucho más", dice el experto de la Semicyuc. "Está aumentando la incidencia en esa población y por eso es importante poner el foco en esa situación".

Perfil del joven en la UCI

En todos los grupos de edad hay siempre un número de pacientes que acaban en el hospital. "El dato que dio la ministra era del 1% en la década de los 20 años; con más edad hay más probabilidad de ingreso, pero todos los grupos de edad tienen probabilidad de ingresar en el hospital".

Ese porcentaje crece con la edad, pues los mayores tienen más riesgo de complicaciones y son más vulnerables. "Pero no existe el riesgo cero para ninguna persona: cualquiera que se infecte corre ese riesgo de tener una complicación que lo lleve al hospital o a la UCI".

El perfil en UCI de estos pacientes es diferente a los de más edad, quienes al llegar a cuidados intensivos presentan más comorbilidades (enfermedades adicionales o coexistentes), como hipertensión, obesidad y diabetes, entre otras.

"Los jóvenes permanecen más tiempo en la UCI porque, al ser pacientes sin comorbilidades o en una situación funcional inicialmente mejor, aguantan mejor esta situación, pueden estar más tiempo con respiración mecánica", indica. "Un paciente más vulnerable puede fallecer, pero uno menos vulnerable puede alargar su estancia".

En marzo pasado, la Semicyuc presentó un exhaustivo análisis sobre el perfil del paciente Covid en la UCI. El estudio encontró que desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, la edad media de ese paciente había bajado de 64 a 62 años. Sin embargo, también encontró un aumento de los pacientes menores de 50 años, que pasaron de representar el 15,4% al 19,4%.

Rascado advierte de que la situación ahora mismo es diferente. El año pasado, cuando no había vacunas, los mayores son los que tenían más probabilidades de llegar a las UCI. Así que advierte contra el riesgo de pensar que solo los mayores de 60 acaban ingresados.

"No es así: cualquiera, incluso un joven sin comorbilidades, puede acabar ingresando en la UCI", advierte. "Una persona de 30 años sin factores de riesgo y que se infecta de Covid tiene un riesgo de ingresar en la UCI y no sabemos a quién le va a tocar y a quién no".

Evolución del paciente en la UCI Covid en un año de pandemia. Henar de Pedro

"Hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad, como la obesidad o la hipertensión, pero una persona joven sin ningún factor de riesgo tiene una cierta probabilidad de ingresar en el hospital o en la UCI si se infecta", agrega.

Rascado insiste por todo ello en trasmitir el mensaje de que hay que protegerse y evitar contagios en todas las edades. "Nadie está libre de tener una complicación".