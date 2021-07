Críticas a Santiago Segura por sus declaraciones sobre 'Torrente': "Hoy intentarían prohibirla, eso me da miedo"

El actor y director de cine Santiago Segura ha recibido este jueves un aluvión de críticas en Twitter por sus recientes declaraciones sobre la saga de películas de Torrente.

El artista, que vive durante estos días la promoción de ¡A todo tren! Destino Asturia, película que llegará a las salas de cine este viernes, 9 de julio, explicó al diario digital El correo que siente "miedo" ante la posibilidad de que las cintas de Torrente lleguen a ser censuradas algún día.

"Torrente sería peor aún. Lo entenderían menos, crisparía aún más. E incluso algunos intentaría prohibirlo, que es la cosa que a mí me da miedo", avanza el cineasta en su conversación.

"Toda la vida he odiado la censura y ahora vivimos en una maravillosa democracia donde no hay censura y, de alguna forma, a veces nos autocensuramos porque tenemos miedo a la exclusión social, a que no nos entiendan. Me da pena porque creo que ha habido unos años muy buenos de... libertad… ¿Ves? Es que elegir las palabras correctas ahora...", añade.

Estas palabras han generado el enfado de algunos usuarios en las redes sociales, pues consideran que los mensajes que transmite la popular saga cinematográfica no son adecuados por bromear con actitudes machistas y por normalizar la violencia contra las mujeres.

Tanto es así que Segura se ha convertido en trending topic en la red social, en la que pueden leerse comentarios como "en una de las de Torrente hay una escena en la que Torrente se tira a una tía que está dormida y no se da cuenta de nada. Una escena de abuso sexual que ocurre porque Santiago Segura consideró cómico que Torrente se tire a una tía que dormida y no se enteraba de nada". Unas palabras que se suman a las de quienes también han recordado los polémicos cástings de dichas películas.

No obstante, en la plataforma también se han compartido mensajes en defensa de la obra de Segura, criticando la permisibilidad del público hacia unos contenidos frente a otros como, por ejemplo, los que presenta Juego de Tronos.

"Y mira que Torrente me revienta... pero Torrente es más bien la imagen de un facha de mierda. Lo divertido de la película es lo grotesco de que personas así sigan en nuestra sociedad. Y bueno, que Torrente mal, no como Juego de Tronos que se tratan con una cortesía exquisita", ha escrito otro de los tuiteros.

