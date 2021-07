València activa les càmeres de videovigilància dels edificis BIC

L’Ajuntament de València ha activat aquest dijous les càmeres de videovigilància dels edificis Bé d’Interés Cultural (BIC) de la ciutat. La Llotja, les Torres de Serrans, les Torres de Quart, les Drassanes, l’Almodí, el Palau de Cervelló i el Museu de la Ciutat disposen de càmeres de vigilància actives que funcionaran 24 hores al dia davant possibles actes vandàlics. El cost del projecte és de 406.994’93 euros, IVA inclòs.

Les càmeres instal·lades i ja actives són d’alta definició, amb reducció dinàmica intel·ligent de soroll, possibiliten la gravació en horari nocturn i permeten la gravació continuada durant 30 dies, període a partir del qual se sobreescriuran les dades de forma automàtica.

El visionat de les imatges es podrà fer tant des el centre de control de la Policia Local com des dels mateixos edificis protegits. Per portar endavant el projecte, ha estat necessària la substitució i renovació del software de la Policia local i l’ampliació del seu servidor, un element imprescindible per a poder connectar les noves càmeres i augmentar la capacitat de gravació.

L’objectiu del consistori és vigilar els edificis davant possibles actes vandàlics ja que el nou sistema permet identificar les persones implicades en els incidents i també servirà com a mètode dissuasori. Cartells instal·lats als voltants indicaran que la zona està controlada per càmeres.

Ubicació dels aparells

En total s’han instal·lat huit càmeres a l’Almodí, sis a les Torres de Serrans, a les Torres de Quart i a les Drassanes, cinc més al Museu de la Ciutat i quatre al Palau de Cervelló. La Llotja també disposa, de moment, de quatre càmeres de vigilància. Les quatre restants previstes no s’activaran fins que finalitzen les obres de condicionament de les places del Mercat i de Bruges, que afecten tot l’entorn de l’edifici declarat Patrimoni de la Humanitat.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que "des del govern municipal estem realitzant un treball continu per protegir i tindre cura del nostre patrimoni. Aquestes càmeres seran un element fonamental per a evitar accions vandàliques en els edificis més simbòlics de la ciutat”.