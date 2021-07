La Cooperativa Santos Mártires recurre la expropiación del antiguo trujal y estudia emprender acciones judiciales

En rueda de prensa convocada también esta mañana por esta sociedad de agricultores de Calahorra, su presidente, José Manuel Ruiz, ha comentado que inicialmente se enteraron de la resolución municipal a través del Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y, una vez que tiene el documento que lo confirma, ha declarado que "la cooperativa está dispuesta a ceder los terrenos, pero no a regalarlos".

De esta forma se refería al desencuentro entre el Ayuntamiento y la sociedad agrícola que no han alcanzado un acuerdo sobre el precio de la finca existente junto al Centro de Salud y en la que se pretende ampliar esta infraestructura sanitaria y a los 28.000 euros que pretende pagar el Ayuntamiento en la expropiación.

UNA RECALIFICACIÓN INNECESARIA

Cabe recordar que el Pleno ordinario del mes de mayo aprobó -con los votos del PSOE e IU y la abstención de PP, Cs y Vox- la recalificación de los terrenos en los que existe una nave que alberga el antiguo trujal y cuyo uso pasó de considerarse "para equipamiento privado" a "equipamiento público".

Sin embargo, el gerente de la cooperativa afirma que los terrenos tenían la calificación de "dotacionales" por lo que cree que la recalificación previa a la expropiación era del todo innecesaria.

TRES CORTAS REUNIONES "SIN ACUERDO"

En un repaso de los acontecimientos, el presidente ha asegurado que se mantuvieron tres reuniones con el Grupo Socialista. La primera, de carácter informal, en marzo de 2019, cuando la formación política estaba en la Oposición y en la que comunicaron su intención de emplear el terreno cooperativista para ampliar el Centro de Salud, a lo que dicen que no se opusieron.

En 2020, ya con el PSOE en el Gobierno Municipal, se habrían mantenido otras dos reuniones. En la primera, el Ayuntamiento habría ofrecido la permuta por una parcela en la calle Ribarroja del Polígono de Rifondo y se quedó en valorar los terrenos. Siempre según las declaraciones de José Manuel Ruiz, en la tercera reunión, el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento ofreció 79.964,37 euros por la finca elegida para ampliar el Centro de Salud, "cantidad que nos pareció estar valorada un poco a la baja", ha dicho Ruiz quien ha asegurado que las reuniones no duraron más de 15 minutos y en las que "no nos dieron lugar ni a explicar ni a dialogar ni a ver si podíamos llegar a un acuerdo (...) nos dijeron que como hay mucha diferencia entre vosotros y nosotros, no nos queda más remedio que ir a la expropiación".

Aunque por consejo de su abogado la Cooperativa Agrícola Santos Mártires no ha revelado la cifra que solicitó al Ayuntamiento, el gerente de la misma, Basilio Espinosa, y miembros de la sociedad han asegurado que la valoración que presentaron estuvo baremada por un bufete de arquitectos sobre el valor real de mercado en las condiciones actuales.

VALORACIONES CONTRAPUESTAS

"Si el pueblo necesita ampliar el ambulatorio, ahí está el terreno; pero hay que valorarlo y llegar a un acuerdo", ha dicho el presidente de los cooperativistas aclarando que lo que no están dispuestos a admitir es una expropiación por 28.000 euros, un precio que asegura es el que figura en el BOR, que consideran ridículo y que también fue criticado por los partidos de la Oposición en el Pleno Municipal que mostraron sus sospechas de que el Equipo de Gobierno Municipal tuviera tomada la decisión desde el principio de "expropiar sin negociar".

José Manuel Ruiz ha negado rotundamente y más de una vez que la cooperativa que preside haya valorado la finca de la avenida de Numancia en 400 euros por metro cuadrado y aunque ha insistido en no revelar el precio solicitado, tanto él como otros comparecientes han dado algunas pistas como los "1.038 euros que se pagan por el Impuesto de Bienes Inmuebles" o los "400.000 euros en que lo valora Hacienda" o los 180.000 de otra valoración, se entiende que catastral.

"En cualquier caso -ha insistido el presidente- lo que pedimos está muy por debajo del precio de mercado e incluso no llega a la mitad de esos 400 euros metros cuadrado que dicen que hemos pedido. Nos duele que digan algo que no es cierto, como que vamos a regalar al Ayuntamiento la nave del antiguo trujal (...) y también nos duele que para valorarlo tan a la baja digan que la nave está en estado de ruina, cuando no tenemos ningún justificante de eso".

Al respecto dicen que la finca se encuentra en perfecto estado de uso y han recordado que la nave del antiguo trujal ha sido cedida desinteresadamente como local de ensayo al Grupo Paso Viviente o como lugar de entrenamiento para la asociación de tiro con arco de Calahorra. También han informado de que estaba previsto pintarla, cosa que no se hizo "al no recibir licencia municipal" y han recordado que hubo un proyecto para convertir la nave en museo etnográfico de agricultura y en local de venta para productos de los cooperativistas, principalmente aceite, vino y conservas.