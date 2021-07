Fiscalia demana entre 19 i 21 anys de presó per als acusats de la manada de Callosa, la meitat del que sol·licitava

El ministeri fiscal ha sol·licitat finalment penes que oscil·len entre els 19 i 21 anys de presó per delictes d'agressió sexual i cooperació als quatre acusats de la violació grupal a una jove en una vivenda de Callosa d'en Sarrià la nit de cap d'any de 2018.

D'aquesta manera, l'acusació pública ha rebaixat a més de la meitat la pena sol·licitava inicialment per als quatre acusats, i que oscil·lava entre 48 i 52 anys de presó, segons han confirmat tant l'acusació particular com les defenses dels acusats al final de la vista, celebrada en l'Audiència d'Alacant a porta tancada.

Fiscalia ha tingut en compte tots els atenuants excepte la de drogoaddicció en considerar que les facultats dels quatre joves no estaven minvades en el moment dels fets com sí sostenen tant l'acusació particular com les defenses. Tampoc la de dilacions indegudes. No obstant això, el ministeri públic sí ha acceptat la de reparació del dany i confessió tardana.

Per la seua banda, l'advocat de la víctima ha mantingut els termes d'un 'preacord' al van intentar arribar dilluns passat les parts i del que Fiscalia es va desvincular, per la qual cosa ha demanat penes d'entre 15 i 18 anys de presó per als quatre pels mateixos delictes i revelació de secrets.

Així ho ha assenyalat el lletrat Francisco González, qui en declaracions als mitjans després de l'última sessió, ha qualificat de "raonable" i "acceptable" la postura que ha assumit el ministeri fiscal en les conclusions exposades a la Sala.

Encara així ha lamentat que açò s'haja produït després que haja transcorregut la totalitat del juí i que la víctima haguera de declarar per a assumir l'existència d'uns atenuants que "existien des del principi i que eren bastant objectius".

"Em pareix bastant raonables les penes sol·licitades, el fiscal ha fet un informe brillant i ha justificat bastant bé la seua petició. Sincerament, he sentit la temptació processal d'adherir-me a la petició però s'havia arribat a un acord amb les defenses i he decidit mantindre la paraula i les penes arreplegades en aquest acord", ha justificat González.

Sobre els atenuants, ha destacat que la confessió tardana del grup ha facilitat el desenvolupament del juí així com la reparació del dany causat després de depositar una indemnització de 60.000 euros, ja que es tracta d'un grup de persones que "han vingut a Espanya a buscar un futur econòmic i té la seua rellevància".

Finalment, les defenses han sol·licitat la condemna mínima per només un delicte d'agressió sexual, per la qual cosa han demanat entre tres anys i mig i quatre anys i mig per al grup.

La lletrada d'un dels acusats, Miriam Santamaría, ha destacat en declaracions als mitjans l'esforç que els quatre hagen depositat la fiança de 60.000 euros en concepte d'indemnització abans de la celebració del juí, una cosa que també ha considerat el ministeri fiscal.

"Les seues famílies són d'origen humil i els ha costat molt reunir eixa quantitat de diners", ha indicat Santamaría. Per la seua banda, un altre dels advocats dels acusats, José Luis Sánchez Calvo, ha sostingut que la rebaixa de les penes "era previsible" per part de Fiscalia ja que que ha sigut "indubtable" la pressió mediàtica que han patit les parts i els testimonis.

Així mateix, ha indicat que no entenen per què l'acusador públic no ha contemplat que les facultats dels acusats estaven minvades per ingerir alcohol i drogues en grans quantitats, ja que es tracta d'un fet provat.

"Al final, la Fiscalia ha recapacitat i s'han atenuat les penes; els acusats han volgut evitar en tot moment que la víctima, que era amiga seua, revisquera els fets. Li han demanat perdó i s'han penedit perquè no volien que tornara a patir tot el procés, però al final no va poder ser per la postura de la fiscalia", ha assenyalat.

Finalment, ha manifestat no estar satisfet per com s'ha desenvolupat el juí: "Crec que la pressió mediàtica ha influït notablement en el desenvolupament i en què s'enterbolisca el que podia haver sigut un procediment normal que s'haguera saldat en un dia".