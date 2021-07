Cvirus.- Puig avisa als joves de les seqüeles del Covid: "La festa d'una nit pot tindre una ressaca per a tota la vida"

Puig, en roda de premsa al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a informar de les mesures adoptades per la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19, ha demanat a la població valenciana "un últim gran esforç" perquè queden menys de dos mesos per a disposar de la immunitat general per les vacunes.

Per açò, ha demanat que en aquest temps que queda per a aconseguir la immunitat de grup "no s'oblide allò que ens ha protegit i salvat la vida: la mascareta". Així, ha assenyalat que encara que ja no siga obligatori el seu ús a l'aire lliure "el sentit comú si que fa obligatori que anem amb mascareta perquè és una assegurança de vida".

A més, s'ha dirigit especialment als joves ja que el 63% dels brots s'origina entre el grup d'edat de 15 i 34 anys. Per açò, els ha pregat que ja que han sigut "un actiu fonamental" fins ara en la superació de la pandèmia "seguisquen sent-ho".

Així, els ha exhortat a "canviar el xip" per a "no distorsionar la imatge positiva de la Joventut ha sigut responsable" i els ha advertit que han d'extremar la precaució tant per ells mateixos com per solidaritat" ja que es poden contagiar i, encara que siguen asimptomàtics, "pots contagiar a uns altres i a més no estar protegits".

Finalment, també ha reclamat responsabilitat a les famílies per a protegir als fills: "Mares i pares tots hem sigut joves i tots comprenem la necessitat de relacionar-se, però cal mantindre una responsabilitat altíssima per a protegir als nostres fills i als fills dels altres". "Per açò demane a les famílies que actuen en conseqüències amb optimisme però sempre amb responsabilitat", ha postil·lat.