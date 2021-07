Llum verda als candidats del Consell de l'Audiovisual tres anys després

Per a tirar avant requerien d'una majoria de tres cinquenes parts de la cambra, que s'ha aconseguit en l'últim ple del curs parlamentari gràcies als vots dels cinc grups amb l'únic rebuig de Vox.

En concret, el PSPV va optar per Dolors López Alarcón, qui va formar part del consell d'administració de l'extinta RTVV entre 1999 i 2011 i va formar part dels equips de treball de la Conselleria d'Educació (1984-2021) i del Ministeri d'Educació (2009-2011).

Compromís va triar Àlvar Peris Blanes, doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València i coordinador de la seua plataforma digital, MediaUni, amb experiència en el camp de la comunicació política i l''infoentreteniment' televisiu.

UP va acordar designar a Anna Gimeno, professora del màster d'Igualtat i Polítiques Públiques de la UV i actualment col·laboradora en mitjans de comunicació com À Punt o La Ser, amb més de 20 anys d'experiència com a periodista.

De l'oposició, el PP va escollir a Manuel Alberola, amb experiència en la direcció d'Antena 3 Radio a Alacant i de COPE de Múrcia, mentre Ciutadans va seleccionar a Carmen Carretón, doctora per la Universitat d'Alacant, professora del grau de Publicitat i vicepresidenta de l'Associació d'Investigadors en Relacions Públiques.