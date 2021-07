Ibai Llanos, sorprendido al ver que ha aparecido en un cómic de Batman: "No me lo esperaba y me ha hecho ilusión"

Retransmitir la final de la Copa América desde PortAventura World, fichar por Eurosport como comentarista de los Juegos Olímpicos de Tokio o entrevistar a Piqué, Aitana o Ed Sheeran. Son muchos los logros que ha conseguido Ibai Llanos y que demuestran el éxito y alcance que tiene. Pero ahora, hasta los superhéroes han reconocido su talento, pues parece que también existe un Ibai en el universo de Batman.

El vasco se ha quedado completamente sorprendido al ver lo que le mandaron unos fans del cómic del Caballero oscuro, en concreto, del número 110 guionizado por James Tynion.

El streamer parece haber dado el salto de Twitch hasta la televisión, al menos en los tebeos de Batman. En una viñeta aparece un presentador de las noticias, pero su físico no deja lugar a error: es claramente Ibai Llanos.

Por ello, el creador de contenido publicó un tuit este miércoles dando las gracias al dibujante, el español Jorge Jiménez que trabaja para DC Comics. "La verdad es que no me lo esperaba y cuando, me lo han pasado, me ha hecho mucha ilusión. No entiendo nada", escribió.

Jajaja Gracias a ti por tanto! Yo si que no entiendo nada !! 🔥🔥🔥🦇🦇🦇 @IbaiLlanos https://t.co/1LwsDH1oX3 — Jorge Jiménez (@JorgeJimenezArt) July 7, 2021

Pero, por si quedaba alguna duda de que ese presentador estuviera basado realmente en él, el artista lo confirmó devolviéndole el mensaje a Ibai: "¡Gracias a ti por tanto! ¡Yo sí que no entiendo nada!".

Ferreras en el último número de Batman lanzado esta semana. Este 2020 no dejará de sorprendernos. pic.twitter.com/MklFELrYz2 — Raï (@churfer_rai) September 18, 2020

Sin embargo, el streamer no es el único que ha aparecido en este tipo de historietas, pues el propio Jorge Jiménez ya metió a Antonio García Ferreras como presentador en otro cómic de Batman. Y Carlos Pacheco, dibujante de DC y Marvel, también ha hecho cameos de rostros como Arturo Pérez-Reverte o referencia a Chiquito de la Calzada, el Betis o Los Chicos.