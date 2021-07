Cvirus.- La Comunitat disposarà de 500 nous rastrejadors i 14.000 contractes per a covid i reforços d'estiu

Així, ho ha assenyalat aquest dijous el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en roda de presa per a informar de les mesures adoptades per la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19.

Sobre aquest tema, Puig ha destacat que el Consell contractarà 450 rastrejadors als quals s'incorporaran 50 rastrejadors de l'Exèrcit i es preveuen fixar dispositius centralitzats de testatge per a descongestionar els centres de salut.

A més, a aquests recursos se sumen els 7.300 nous contractes del pla de vacances i de reforç d'estiu amb quasi 2.000 d'ells destinats als ambulatoris i 6.053 contractes Covid renovats.

Així, la consellera Ana Barceló ha detallat que s'ha "reordenat" l'Atenció Primària per a fer front a l'increment dels contagis sobretot de persones joves i sobre aquest tema ha recordat que la totalitat dels 900 contractes covid d'Infermeria en AP es van prorrogar.

Barceló ha explicat que els nous rastrejadors s'incorporaran tant a l'AP com al centre centralitzat habilitat en La Fe. A més, estan a l'espera que el ministeri de Defensa els va comunicar quan estaran en actiu els rastrejadors de l'Exèrcit dels quals ha destacat que "ja té la formació i els mitjans" per a iniciar la seua activitat. "L'augment és substancial respecte als reforços de l'atenció assistencial i al rastreig per a no perdre la traçabilitat", ha postil·lat.