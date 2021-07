Cvirus.- Els brots han augmentat un 137% en l'última setmana a la Comunitat, el 63% d'ells entre els 15 i 34 anys

Així ho ha assenyalat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en roda de presa al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, per a informar de les mesures adoptades per la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19.

A més, el 21% dels brots té entre 10 i 40 casos i 1,9% d'arriben a aconseguir els 40 casos, en la seua majoria d'origen social. En concret, el 83,2% dels brots es registra en reunions familiars i d'amics tant en l'àmbit públic com en el privat mentre que només el 10% es registra en l'àmbit laboral. Per províncies, el 76% dels brots es produeix en la província de València, el 16,5% en la d'Alacant i el 7,5% en la de Castelló.

Sobre aquest tema, Barceló ha recalcat que es tracta d'un creixement del percentatge de brots és "altíssim", la qual cosa explica que s'hagen hagut de prendre aquestes mesures "tan dures".

Barceló, que no ha volgut quantificar els brots que es produeixen en l'àmbit nocturn, ha recalcat que la majoria de contagis es produeix als espais en els quals es produeix una relaxació de les mesures de protecció, com són les reunions socials i familiars, i per açò ha insistit a extremar la precaució.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertit que la situació de la pandèmia ha empitjorat des de l'alçament del toc de queda i del tancament perimetral fa exactament un mes i un dia.

LA IA ES MULTIPLICA PER SIS

En concret, la Incidència Acumulada a la Comunitat Valenciana s'ha multiplicat per sis en aquest últim mes en passar de 40 casos per 100.000 habitants a 260 casos, mentre que s'ha registrat "una explosió" de contagis entre joves, sobretot en la franja de 20 a 29 anys, en la qual la IA s'ha triplicat en només 10 dies.

A més, des de la fi del toc de queda els ingressos hospitalaris de menors de 30 anys s'han duplicat en un mes i en els pròxims dies es preveu que eixe increment d'hospitalitzacions de joves seguisca creixent.

Per açò, ha recalcat que s'ha d'actuar amb "contundència", però "sense perdre la perspectiva que la situació actual molt millor que el passat mes de gener". Així, si l'any s'iniciava amb 4.777 persones hospitalitzades ara hi ha 243, 20 vegades menys; mentre que en les UCI s'ha passat de 670 llits UCI ocupats a 25, 27 vegades menys.

A més, ha recalcat que el fonamental és la reducció de la letalitat 30 vegades en passar de notificar 150 decessos a la setmana a 5. "No cal crear alarmisme però cal estar en alerta perquè la pandèmia segueix", ha postil·lat.