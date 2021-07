Av.- Fiscalia demana entre 19 i 21 anys de presó per als acusats de la manada de Callosa, la meitat del que sol·licitava

D'aquesta manera, l'acusació pública ha rebaixat a més de la meitat la pena sol·licitada inicialment per als quatre acusats, que oscil·lava entre 48 i 52 anys de presó, segons han confirmat tant l'acusació particular com les defenses dels arrestats al final de la vista, celebrada a l'Audiència d'Alacant a porta tancada.

Fiscalia ha tingut en compte tots els atenuants excepte la de drogoaddicció en considerar que les facultats dels acusats no estaven minvades en el moment dels fets com sí sostenen tant l'acusació particular com les defenses. Tampoc la de dilacions indegudes. No obstant açò, el ministeri públic sí ha acceptat la de reparació del dany i confessió tardana.

Per la seua banda, l'advocat de la víctima ha mantingut els termes d'un 'preacord' al van intentar arribar dilluns passat les parts i del que Fiscalia es va desvincular, per la qual cosa ha demanat penes d'entre 15 i 18 anys de presó per als quatre pels mateixos delictes i revelació de secrets.

Les defenses han sol·licitat la condemna mínima per només un delicte d'agressió sexual, per la qual cosa han demanat entre tres anys i mig i quatre anys i mig per al grup.

((Hi haurà ampliació))