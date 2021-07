El expresidente Zapatero pide al PP "que tenga una posición muy firme frente a cualquier expresión de homofobia"

Rodríguez Zapatero ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante la visita que está realizando a dicha localidad riojana acompañado de su alcalde, Javier García. El exlíder del Gobierno central, entre los años 2004 y 2011, participa esta tarde en la presentación del libro 'El atentado de ETA en Arnedo'.

Ante la polémica ley que se ha aprobado en Hungría y que discrimina al colectivo LGTBIQ, Rodríguez Zapatero cree que "hay algún síntoma preocupante" de un retroceso en España respecto a la homofobia pero, en este sentido, ha continuado, "no afecta a la voluntad determinante de la gran mayoría de la población".

Además, ha continuado, "la historia nos demuestra que cuando se producen momentos de avances en derechos y libertades siempre hay una parte que reacciona de forma más virulenta e incomprensibe en mi opinión".

Aún así, ha indicado, "quiero hacer una reflexión porque me siento muy orgulloso de la presidenta de la Comisión Europea, que pertenece al centro derecha en Alemania, porque ha sido de gran contundencia frente a las leyes homófobas de Hungría o también del primer ministro de Holanda, también de centro derecha, liberal reconocible y muy exigente en temas económicos, que ha sido durísimo contra Hungría".

"Esto me tranquiliza por el centro derecha de Centroeuropa pero me gustaría que me tranquilizara por el centro derecha de España y ver al PP, que yo confiaba que habría superado ciertas reticencias y creo que deberían tener una posición muy firme frente a la extrema derecha y frente a cualquier expresión de homofobia".

Todo porque en palabras de Zapatero "la historia de la dignidad de los seres humanos es la historia del fin de las discriminaciones y de la conquista de los derechos".

Así las cosas, ha defendido, "hemos recorrido un tramo en los países desarrollados pero aún quedan muchos derechos por conquistar para ser libres. Uno de los más decisivos era la libertad de amar, de querer amar porque el matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGTB no son más que una afirmación de amar el amor".

"La homofobia es una lacra de ignorancia y de imposición moral, atávico y contrario a la razón", ha finalizado.