Terelu Campos ha hablado largo y tendido sobre la tensión familiar que viven dos personas muy importantes para ella: su hermana Carmen Borrego y su hija Alejandra Rubio. Los continuos rifirrafes de tía y sobrina en Viva la vida han sido protagonistas de múltiples noticias, y la hija mayor de María Teresa Campos ha intentado evitar meterse en medio por el cariño que les tiene a las dos.

Pero, finalmente, Terelu se ha pronunciado a través de su blog de Lecturas y ha criticado que ambas llevaran "las cosas a un plató de televisión": "Cuando las cosas se llevan a ese terreno ya no las controlas tú, y en eso se han equivocado las dos dando pie a que todo el mundo opine".

La colaboradora de Viva la vida ha asegurado que ambas tienen una muy buena relación, como de madre e hija, por lo que sus desencuentros le producían "tristeza y malestar".

"Tendríamos que haber tenido una conversación cuando pasó lo de Alejandra, pero [Carmen] me dijo que no estaba preparada. Luego pasó el tiempo, pero tenemos que tener una conversación sobre la actitud que han tenido las dos", ha sostenido Terelu. "Carmen, espero que cuando leas esto lo hagas con el cariño y con el sentido del humor que lo he hecho, pero no me des más quebraderos de cabeza".

También ha aprovechado para volver hablar de la visita de su hermana al Deluxe el pasado viernes: "Me gustó ver a mis compañeros conciliadores y menos beligerantes".

"La salida de mi hermana de Sálvame no fue agradable para mí, pero tengo más presente la mía. Muchas veces me han preguntado: '¿Te gustaría que Carmen volviera a Sálvame?'. Yo, para ver sufrir a mi hermana, no es lo que más me apetece, pero si ella es capaz de ir, está a gusto y al programa le interesa, pues que cada uno haga lo que considere", ha opinado.