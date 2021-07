José Luis Sanz, "respetuoso" con los tiempos, afirma que ser alcalde de Sevilla sería un "reto alucinante"

"Ser alcalde de Sevilla es un reto alucinante y apasionante. A cualquier sevillano que se le pregunte si quiere ser candidato a la Alcaldía diría que sí. Es un reto ilusionante", ha dicho Sanz en una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha añadido que, cuando se pronuncie su partido sobre la elección del candidato, tomará una decisión "en un sentido u en otro".

En este sentido, insiste en que es "muy respetuoso con los tiempos del partido de la dirección nacional y regional y no toca ahora tomar esa decisión". Ha agradecido a la presidenta provincial, Virginia Pérez, que considere que él es "la mejor opción para encabezar la candidatura del Ayuntamiento de Sevilla pero es una decisión que corresponde a la dirección nacional del partido, que tomará cuando estime conveniente".

"No me cabe duda que los dirigentes andaluz y nacional del partido, Juanma Moreno y Pablo Casado, son conscientes de la situación política de Sevilla y más pronto que tarde tomarán una decisión. Si el partido decide que soy una de las mejores opciones, lo valoraré porque estoy a disposición del partido como he estado siempre como estos 14 años al frente del Ayuntamiento de Tomares", sentencia.

En su opinión, en Sevilla capital se está viviendo una situación política que "seguramente no se produce en ninguna otra capital de provincia de España, que es el abandono por parte de su alcalde, Juan Espadas (PSOE), que está dedicado a otras cosas". "Algo muy respetable", asevera Sanz haciendo referencia a que Espadas ha sido designado candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Insiste en que esa situación de la capital hispalense "precipita algunos debates que seguramente ahora no venían a cuento y que faltaba tiempo para tomar esas decisiones". "Se está precipitando el debate" apostilla.

Por otra parte, preguntado por la situación que se vive en el PP de Sevilla, Sanz agrega que "no hablaría de una guerra", ya que entiende que "hay diferentes puntos de vista y que se estén llegando a puntos de acuerdo en esos diferentes puntos de vista".

EL "INCIDENTE" DE TWITTER

Por último, ha hecho referencia a la entrada registrada en su cuenta de Twitter, en la que se podía leer "idiota", a cuentas de una publicación en del hasta el momento portavoz del PP de Sevilla, Beltrán Pérez, quien valoraba que el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín tuviera una calle en Sevilla, como ocurre con la práctica totalidad de los ex primeros ediles.

Al respecto, Sanz ha explicado que hay "varias personas con acceso a la cuenta" y que fue "una descoordinación, un comentario poco acertado que no se volverá a repetir". "Sería incapaz de manifestarme así ante un compañero que lleva tantos años en el partido y al servicio de los ciudadanos", ha dicho.

Asegura que no es "fanático" de redes sociales, que las tiene "casi por obligación y para informar", opinando "poco" en ellas. "Fue un desagradable incidente, un colaborador creía que estaba escribiendo en otra red social e hizo un comentario poco afortunado. Ya le pedí perdón a Beltrán", concluye.