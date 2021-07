Villaverde traslada a los futuros universitarios que "aprovechen y disfruten sin tenerle miedo al futuro"

"Hay un mantra, sobre todo en esta región, que es un mantra interesado, que habla de estos jóvenes como de una generación perdida, que van a vivir peor que sus padres, y yo creo que eso es una gran mentira y que además lo que se consigue con ello es que tengan miedo a un futuro que aun es indeterminado y que van a construir ellos mismos", ha dicho Villaverde.

Ignacio Villaverde ha asegurado que no les ha dado consejos a los estudiantes porque "son más listos que él mismo y a buen seguro que no los necesitan", pero si les ha animado a que aprovechen "el momento más feliz de su vida aunque todavía no lo sepan".

Villaverde ha indicado este recibimiento es un gesto con "esta gente joven que representa el futuro de Asturias". "Queremos que se sientan arropados por la Universidad, que en representación justa de todos los chicos que están sufriendo la tensión de la EBAU conozcan la institución y que se sientan acogidos por esta que queremos sea su casa", ha dicho.

De estos diez estudiantes tres de ellos saldrán fuera de la región para cursar grados que no tiene la Universidad de Oviedo, como Farmacia, Ingeniero Aeroespacial y el doble grado de Traducción y Relaciones Internacionales.

EBAU ÚNICA

El rector, a preguntas de los periodistas, ha vuelto a manifestar que la posibilidad de una EBAU única para toda España será la propuesta que centre la reunión de la CRUE, que es la que tiene "esa encomienda" de tratar de poner de acuerdo a Ministerio y a comunidades autónomas para poder ir transitando hacia ese modelo único.

También se ha referido al alto índice de contagios por Covid-19 entre el colectivo de los más jóvenes, ha indicado que cree que estamos ante "un repunte transitorio" y ha asegurado que si los jóvenes son los más afectados es porque no están vacunados. Por eso ha insistido en que el mensaje es pedir prudencia a toda la población, tener cuidado y sentido común.

"Todos estamos saliendo más, lo que ocurre es que los contagios se dan ahora más en la población que no está vacunada", ha explicado el rector, que ha indicado que la previsión es que las clases en el próximo curso se den de manera presencial en todos los cursos y desde el inicio de las clases.