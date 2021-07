Rocío Flores se emociona al hablar de un posible encuentro con su madre: "A mí estas cosas me duelen"

Rocío Carrasco ha llegado a Telecinco a romper con todo, tras causar todo un revuelo mediático y social con la emisión de una serie documental en la que contó algunos de los episodios más señalados de su vida en los últimos 20 años; la hija de Rocío Jurado se ha convertido en la nueva defensora de la audiencia en Sálvame. Este nuevo episodio en la vida de Carrasco llega con muchas incógnitas y con la incertidumbre de saber si su llegada a Mediaset propiciará un reencuentro con su hija.

Rocío Flores se pronunció al respecto este pasado miércoles en el plató de Supervivientes donde aseguró que no cierra la puerta a una futura conversación con su madre. "Mira, yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. Ya lo dejo zanjado para esta noche y para mañana. Lo he pasado tan mal que no quiero saber absolutamente nada", comentó la colaboradora de Telecinco.

Este jueves, Ro Flores ha vuelto a enfrentarse a las preguntas de los colaboradores en El programa del verano y ha podido ver la emisión del debut de su madre en Sálvame, programa en el que trabajaba hace unos pocos su padre. Rocío Carrasco respondió a las declaraciones de su hija tras el mensaje subliminar que Antonio David le dejó a Olga Moreno en una carta que le envió a Honduras. "No lo tiene", volvió a insistir Carrasco respecto a una de sus famosas frases contra la mujer de su exmarido; "No tiene coño, no lo tiene".

Rocío Flores prefiere mantenerse al margen

La colaboradora de AR se ha mostrado bastante afectado ante los comentarios de su madre y con la voz rota ha comentado: "Yo no voy a volver a pasar por esto, bastante mal lo he pasado ya por este tema, bastante mal lo sigo pasando y yo no me quiero ver en la tesitura de cada vez que haya declaraciones yo tener que estar contestando. Yo siempre he respetado que cada uno haga lo que quiera con su vida y, por favor, ahora que se me respete a mí".

La nieta de la más grande, conteniéndose las lágrimas, ha pedido que se respete su decisión de mantenerse al margen y que quiera anteponer su salud mental a contestar a las polémicas que van saliendo. "Me quiero centrar en mí, en mi paz mental, en mi tranquilidad y no voy a poner otra vez en juego mi salud por estas cosas", ha añadido Rocío Flores. Asimismo, la tertuliana ha asegurado que el esperado encuentro padre e hija no se va a producir, al menos en los pasillos de Mediaset.

Lecquio cree en una posible reconciliación

"No se va a producir y no porque yo haya pedido no coincidir con ella, no se va a producir porque no se va a producir, pero no porque yo no haya querido", ha querido destacar la hija de Antonio David. Alessandro Lecquio ha preguntado a su compañera cómo plantea un encuentro fortuito con Fidel, la interrogante ha puesto algo incómoda a la colaboradora y ha mantenido que no va a responder públicamente a ese tipo de preguntas.

Lequio cree que si madre e hija se cruzan por los pasillos "lo que va a surgir es un abrazo", mientras Rocío Flores, asiente muy emocionada #PdV8J https://t.co/yo9aTI4o4j — El programa del verano (@elprogramadear) July 8, 2021

"Yo os entiendo a vosotros, pero entendedme a mí porque para mí esto no es un juego, a mí esas cosas me duelen y creo que ya bastante llevo y he llevado como para otra vez a lo mismo", ha contestado Rocío acongojada. "Yo sí pienso que si os juntáis lo que va a surgir es un abrazo", ha comentado el conde Lecquio. Finalmente, Flores ha asentido ante la afirmación de su compañero con una media sonrisa en la cara: "Yo nunca me he antepuesto", ha añadido.