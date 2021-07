Extremadura descarta pedir "en este momento" un toque de queda porque "no se dan las circunstancias"

"Pedir toque de queda descartamos hacerlo en este momento. No se dan las circunstancias para un toque de queda, porque para eso hay que solicitar un nuevo estado de alarma y por lo tanto eso lo descartamos desde el principio", ha subrayado Vergeles, quien ha añadido que además las CCAA disponen del 'Semáforo Covid', que contempla las diferentes medidas para cada nivel de alerta.

De este modo, en una entrevista este jueves en Onda Cero Extremadura, recogida por Europa Press, tras destacar que Extremadura lleva 18 ó 19 días sin fallecidos por Covid, así como que los ingresos hospitalarios están "muy controlados", ha subrayado que sí se está registrando un incremento del número de contagios que lleva a unas cifras de incidencia "altas", aunque se ha mostrado confiado en que "a corto plazo" la comunidad no incremente del 1 al 2 su nivel de alerta.

"Si somos capaces de mantener la positividad en los niveles que tenemos de alrededor de entre un 6 y un 7 por ciento (frente al 9 por ciento de la media nacional); si somos capaces de trazar bien los brotes con la colaboración de la sociedad; y si somos capaces de seguir detectando porque la gente acuda a los cribados un número importante de personas asintomáticas eso controlará mucho la presión hospitalaria", ha subrayado Vergeles, quien ha incidido en que si esto ocurre así "previsiblemente aunque suban las cifras de incidencia acumulada" Extremadura no cambiará de nivel de alerta (el 1 en la actualidad).

En este sentido, ha añadido también que para subir al nivel de alerta 2 se tendrían que dar dos circunstancias, en concreto, que la incidencia suba y que la ocupación hospitalaria fuese "bastante mayor" a la que mantiene actualmente la región.

Así, ha señalado que Extremadura cuenta con alrededor de un 0,7 por ciento de tasa de ocupación de camas hospitalarias y tendría que subir "a un 5 por ciento por lo menos" para que Extremadura entrase en nivel 2 de alerta. Igualmente, el actual nivel de ocupación de UCI de alrededor del 1 por ciento tendría que subir a "un 10-un 15 por ciento".

"No prevemos que a corto plazo se vaya a subir en el nivel de alarma, siempre que seamos capaces de controlar los parámetros de positividad, los parámetros de trazabilidad, los parámetros de control en la ocupación hospitalaria", ha insistido Vergeles, quien también ha subrayado que para lograr todo eso se necesita que el sistema sanitario "ponga todo lo que tiene para hacerlo, que lo está haciendo" y además también "la colaboración de la sociedad".

SITUACIÓN EN LAS CIUDADES

Por otra parte, sobre la situación epidemiológica en las ciudades extremeñas, Vergeles ha señalado que en la Administración regional están "preocupados por el devenir" de Plasencia, que ya supera los 500 casos de incidencia acumulada.

Así, ha avanzado que este viernes, día 9, se reunirá con el alcalde y con toda la corporación municipal placentina, junto a expertos en materia de salud pública, para diseñar una serie de medidas que "permita la protección de la salud y también el desarrollo social y económico", y ha añadido que, en este caso, "la idea es controlar el ocio fundamentalmente y controlar la movilidad".

De este modo, se celebrará dicha reunión porque "hay que tomar decisiones" que lleven a una disminución "rápida" de las cifras de incidencia en Plasencia "para que las consecuencias sobre la salud sean "las menores posible".

En este sentido, ha defendido que el objetivo es intentar que las medidas que se tomen sean "efectivas para reducir la incidencia", aunque ha reiterado su planteamiento de que mientras que en las pequeñas poblaciones "funciona el cierre perimetral", en las ciudades grandes estos cierres perimetrales "funcionan regular".

Al respecto, ha añadido que los cierres perimetrales en ciudades grandes "tardan mucho en bajar la incidencia si no se toman otras medidas que tienen que ver con el ámbito de la responsabilidad, que disminuyan la movilidad, medidas que controlen el ocio, y medidas que aseguren que se están cumpliendo las medidas de seguridad que establecen los acuerdos del Consejo de Gobierno en materia sanitaria".

De igual modo, ha señalado que, al igual que en Plasencia, se necesita "mucha más vigilancia" en las ciudades Badajoz y Cáceres, aunque en estas últimas habla varias veces a la semana con sus alcaldes para intercambiar cuestiones que van permitiendo "tomar decisiones" y a los primeros ediles también "sensibilizar a la población" en las medidas de responsabilidad.

"Estamos haciendo esa tarea preventiva, pero en el caso de Plasencia al superar los 500 hay que intensificarla" porque "estamos preocupados por el devenir de la incidencia acumulada en esa ciudad" que es, además, turística. "Los hosteleros, el sector del turismo en general no se merecerían que diésemos un paso atrás porque ahora la sociedad no adoptase determinadas que son tan sencillas como cumplir lo que dice la norma" en cuanto al uso de mascarillas, la ventilación correcta en interiores o que "no se produzca el ocio descontrolado o reuniones privadas en ámbitos que no son controlados".