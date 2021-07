Florentino Fernández se ha situado en el centro de la polémica este jueves tras realizar unas declaraciones por las que está siendo fuertemente criticado en las redes sociales.

El humorista ha dado su opinión en la polémica sobre las mujeres cómicas, surgida a raíz de unas declaraciones de Laura Sánchez Vegas, directora de La Chocita del Loro: "Hemos pasado a un punto en el que mucho del humor que hacen las mujeres es como de víctimas o muy feminista, y el público que va, que es muy variopinto, no lo suele comprar. Sí que intentamos que haya mujeres, pero es complicado porque el humor es diferente", dijo.

Para rematarlo, Francisco Carretero, gerente de La Chocita del Loro, hacía su aportación: "El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro".

Palabras que crearon mucha controversia y a las que, cómicos y cómicas contestaron, la mayoría en apoyo a esas mujeres a las que se les desmerecía el trabajo.

Ahora le ha tocado el turno a Florentino Fernández, que ha dicho sobre esta cuestión y sobre si el mundo de la comedia es machista lo siguiente: "No, yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza. Luego hay pequeños oasis en los que el talento aflora mucho más. Indudablemente en Andalucía hay un talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia. Si te vas a Dinamarca, no hay cómicos, porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea. El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos", declara en El Mundo.

Yo creo que sí (solo es cuestión de talento). Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia

Cuestionado por si de verdad cree que solo es cuestión de talento, él lo tiene claro. "Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. 'Es que tenían que contratar más mujeres'. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así. Que sí, que nuestra historia es heteropatriarcal, el hombre y tal y cuál, pero es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo, pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede. Es como el franquismo: lo tuvimos 40 años y no somos Francia, somos España. Sin franquismo, pues hubiéramos leído más. Este tipo de reivindicaciones están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura".

Unas declaraciones por la que el humorista y presentador está siendo tendencia este jueves en las redes, recibiendo, en su mayoría, fuertes críticas y apoyo a las mujeres cómicas.

Florentino Fernández es al talento lo que Florentino Fernández es a la gracia. — Olalá de fua (@olaladefua) July 8, 2021

Que Florentino Fernández diga que las mujeres no se dedican al humor por falta de talento cuando su "humor" fue crear a un personaje gay y con rasgos de diversidad funcional cuyo nombre fue dado para burlarse de un compañero... — melínoe 🏳️‍🌈 (@ksosgut) July 8, 2021

Florentino Fernández aludiendo a falta de talento en las cómicas, FLORENTINO FERNÁNDEZ.

Si es que te tienes que reír… — 💙Pucho 💯💚🔻 (@puchovic) July 8, 2021

Vaya, Florentino Fernández, piensa que los hombres son más graciosos que las mujeres por un presunto talento innato. Probablemente, como gorila, habría sido más útil a la sociedad. — Jose Solano (@Chancams) July 8, 2021

Y esto lo dice Florentino Fernández... Un cómico cuyo único personaje y éxito ha sido Krispin Klander y que se ha limitado a repetir una y otra vez... https://t.co/jrBMOifbi7 pic.twitter.com/rPDZtyZYAf — Satanislavsky (@Satanislavsky) July 8, 2021

he ido 800 veces al baño en una mañana y me ha hecho más gracia que florentino fernandez — belen (@menucincoeuros) July 8, 2021

Florentino Fernández poniendo la voz de Krispín Klander 25 años después en Master Chef. Persigue a Pepe para darle un beso, lo que hace mucha risa porque Pepe no consiente y porque son dos hombres.

TALENTO. — Un mal hombre metálico (@ComedianteSmith) July 8, 2021