La Guardia Civil busca a una mujer y su pareja desaparecidos hace unos días en un pueblo de Burgos

La Guardia Civil buscan a una mujer y a su pareja, desaparecidos días atrás en la localidad de San Martín de Rubiales (Burgos) y se investigan los posibles motivos por los que se haya podido producir.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, quien ha señalado que se lleva a cabo la búsqueda desde hace algo más de un día y se desarrolla la investigación correspondiente.

En este sentido, ha aclarado que no es fácil concluir cuáles pueden ser los motivos de la desaparición sin tener más indicios que éste hecho y la búsqueda y lo más importante es que "aparezcan pronto" y no haya que lamentar "ningún suceso dramático".

El delegado del Gobierno ha eludido detallar el dispositivo que se ha motando al efecto, que cuenta con "distintos medios" puestos a disposición de la búsqueda, porque ha preferido "ser cauto" en relación con ello. "Lo importante que concluyan con éxito las labores con éxito y no tengamos que lamentar una desgracia", ha insistido.

En cuanto a la posibilidad de que la mujer hubiera sufrido una agresión por parte de su pareja en su centro de trabajo, Izquierdo considera que no tiene sentido aventurar "conjeturas" en este momento, cuando son cosas que se tendrán que producir en el proceso de investigación y la toma de declaraciones en su momento.

"Mientras no se esclarezca, aparezca la persona y se tomen declaraciones no se pueden hacer valoraciones respecto al carácter de quienes están siendo buscados", ha aclarado el delegado, quien ha pedido que se deje actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para encontrar a esta mujer, que insiste que espera que no se tenga que lamentar una desgracia, y ha añadido que en el transcurso de la investigación se irá trasladando información "objetiva" y "real" cuando corresponda.