Sandra Pica estalla tras las críticas por su frialdad al dejar a Tom en directo: "Siempre seré, y eso se llama prejuicios"

Este miércoles, Tom Brusse, uno de los concursantes que más juego está dando en esta edición de Supervivientes, vivió una de sus noches más amargas en el reality de superviviencia.

El francés tenía la recompensa de hacer una llamada y la elegida fue Sandra Pica, la que hasta hace no mucho era su pareja sentimental. Sin embargo, lejos de ser para algo positivo, ella tenía una bomba guardada. "No fui clara contigo, yo estoy haciendo mi vida, no tengo pareja, pero tienes que saber cosas. Te lo cuento porque te puedes enterar", adelantó ante un Tom que pasaba del llanto a la risa al saber que su ex estaba conociendo a otra persona, Julen.

Con todo, Pica reiteró en varias ocasiones su apoyo al francés y sus deseos de que gane el concurso.

Sin embargo, su frialdad, o al menos esa actitud hacia el que ha sido su pareja los últimos meses, ha llenado de críticas las redes hacia ella. Y Pica ha dicho basta. "La gente de mi alrededor sabe cómo soy. Si no le digo nada, soy ambigua, si le digo algo, soy mala, si no le digo el nombre soy…", expone la joven en los stories de Instagram

"Siempre seré y eso se llaman prejuicios", indica, para concluir con lo que piensa al respecto de su actitud: "Dentro de la sinceridad, se puede ser más o menos fría".