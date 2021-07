Detinguts dos germans fugits de la justícia i considerats líders d'una xarxa de narcotraficant

20M EP

La Policia Nacional ha detingut a la província d'Alacant dos germans considerats presumptes líders d'una organització de narcotraficants, que estaven fugits de la justícia i figuraven com a reclamats per les autoritats britàniques per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i lesions.