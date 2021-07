Cvirus.-Espadas reclama más cautela para "no poner en peligro" el verano: "La recuperación en otoño es capital"

"Las cifras de contagio son las que marcan decisiones concretas y puntuales que se van tomando entre los distintos países. Pasó con el Reino Unido y ahora ocurre con Francia", ha afirmado en un audio remitido a Europa Press.

En este sentido, el alcalde ha señalado que es "urgente" bajar los datos "que dan el umbral de riesgo y que a escala europea hemos fijado todos", en relación a la tendencia al alza de la tasa de incidencia acumulada de Covid en los últimos 14 días. "No es una buena noticia. Hay que extremar y reforzar la mejora de esos datos y bajar las cifras de contagios. No se puede decir más alto por parte de las autoridades sanitarias, responsables de los gobiernos y muchos ciudadanos de a pie".

"No pongamos en peligro este final de verano. La recuperación desde septiembre es capital, como lo es el verano en las costas", ha añadido Espadas. Por este motivo, ha pedido ser "más cautos", puesto que la vacunación, "aunque avance, no es garantía de que no se sigan produciendo contagios ya que no hemos alcanzado la inmunidad de grupo".

Por último, el alcalde ha afirmado al respecto que debemos "reducir la convivencia social sin mascarillas, que es lo que, probablemente, esté generando ese incremento de contagios".