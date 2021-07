Troben una nova espècie de dinosaure a Portell que va viure fa uns 130 milions d'anys

El treball publicat en la prestigiosa revista nord-americana 'PLOS ONE', descriu els fòssils d'un nou gènere i espècie de dinosaure estiracostern. Els estiracosterns van ser animals de grandària mitjana a gran, amb un polze proveït d'un esperó, amb orificis nasals engrandits i amb una dieta basada en les plantes.

Per a definir el nou gènere, els investigadors han combinat el nom de Portell, localitat en la qual es va descobrir el fòssil, amb el vocable grec sauros (fardatxo). El nom de l'espècie està dedicada a Vicente Sos Baynat, geòleg espanyol nascut a Castelló i primer científic honrat amb el títol de Doctor Honoris causa per l'UJI.

Segons han explicat els investigadors en roda de premsa, el nou dinosaure és, a més, l'espècie de dinosaure coneguda més antiga de la província de Castelló, ja que les dos úniques espècies descrites fins a hui -Morelladon i Vallivonavenatrix- tenen entre 126 i 127 milions d'anys, mentre que Portellsaurus s'acostaria els 130 milions d'anys d'antiguitat.

L'holotip s'ha descrit basant-se en un dentari dret quasi complet i en bon estat de conservació d'un individu gran -6 a 8 metres-. Portellsaurus sosbaynati és la primera espècie de dinosaure identificada en la Formació Margas de Mirambell (Cretàcic Inferior) en la subcuenca de Morella (Conca del Maestrat).

Segons ha explicat Andrés Santos-Cubedo, investigador de la Universitat Jaume I, el dentari d'aquest dinosaure, la localització del qual es va produir "fruit de la casualitat" fa més de 20 anys per part d'un grup que buscava restes arqueològiques per la zona, està depositat en la col·lecció museogràfica de Cinctorres.

Per part seua, Begoña Poza, investigadora del Grup Guix de Vila-real, ha assenyalat que el dinosaure descobert està estretament emparentat amb el dinosaure xinés Bolong i l'africanoOuranosaurus.

"Tant a Portell com als Ports hi ha un gran patrimoni natural ja descobert, encara que queda més per descobrir", ha apuntat la investigadora, qui ha indicat que ja hi ha 250 fòssils recuperats.