Cartagena acoge el 23 y 24 de julio el Primer Festival de Inteligencia Artificial de Google Developers en Europa

Este evento está organizado por Google Developer Groups Murcia y Google Developer Groups Cartagena, junto con Murcia Inteligencia Artificial, y cuenta con el patrocinio del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el Puerto de Cartagena, Biyectiva Technology, AUNNA IT, ISEN, IES Alcántara, Spain AI, Saturdays AI y GDG Spain, CENTIC, CEEIC, entre otros.

El Primer Festival de Inteligencia Artificial de Google Developers, AI FEST, se ha presentado en el Palacio Consistorial por parte de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acompañada de Irene Ruiz, líder del Google Developer Groups Murcia y coorganizadora de Google Developer Groups Cartagena, y de José Carlos Madrid, vicepresidente de Murcia Inteligencia Artificial, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa de Cartagena ha mostrado el especial interés del Gobierno municipal "en unirnos a iniciativas tecnológicas de este tipo, con líderes mundiales como Google Developers. No solo somos un ayuntamiento que presta los servicios más próximos al ciudadano, sino que tenemos intención, vocación y voluntad de ser actores principales en la transformación tecnológica, colaborando y promoviendo acciones de este tipo con instituciones y empresas dedicadas a este fin", ha dicho Arroyo.

Para Arroyo, "hablamos de un encuentro importante con los mejores expertos en inteligencia artificial que celebraremos en nuestra ciudad, y no será el único, pues nuestra apuesta no acaba aquí, sino que no hace más que empezar".

El formato será semipresencial con aforo limitado conforme a las medidas COVID vigentes, y a través de streaming por plataforma Web y Youtube. Y las entradas se podrán obtener muy pronto en los enlaces '