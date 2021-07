La Institució Alfons el Magnànim reflexiona sobre el racismo científico con 'Superior', de Angela Saini

El volumen es el tercer número de la colección Urània, cuyo director es el catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València, Vicent Martinez, y en él la célebre autora, reconocida periodista científica británica, explora los conceptos de raza y casta, desde sus orígenes hasta la actualidad.

En colaboración con genetistas, antropólogos, historiadores y científicos sociales de todo el mundo, hace "un examen riguroso y muy necesario de la insidiosa y destructiva creencia que la raza es biológicamente real", explica la institución cultural en un comunicado.

La autora reflexiona sobre el origen del planteamiento de las diferencias entre humanos desde la Ilustración con el nacimiento de la ciencia occidental moderna. En aquel momento, se asumieron ciertas suposiciones sobre la especie humana; algunas tenían que ver con el género -por ejemplo, que las mujeres no eran iguales a los hombres en términos intelectuales- y otros, con la raza y la etnicidad.

Según Saini, la idea de dividir los humanos en grupos distintos ya es política, porque no es algo que se dé en la biología, y, además, la manera de dividirnos siempre dependerá de la sociedad en que vivimos.

COLONIALISMO Y EL ESCLAVISMO

La ciencia de la diferencia humana nació en los años del colonialismo y el esclavismo; se dividió el mundo en razas y se situó la raza blanca en un escalafón biológico superior al resto, para justificar la conquista de territorios, el robo de riquezas y la aniquilación de poblaciones.

Inevitablemente, estos hechos han dejado poso en la investigación científica hasta la actualidad y Saini lo aborda "sin titubeos", aseguran desde la Alfons el Magnànim.

De este modo, la autora muestra cómo el concepto biológico de raza no funciona ni proporciona nunca datos fiables, aunque los investigadores lo usan en su investigación.

No es la primera vez que Angela Saini pone el foco en las confusiones y prejuicios que afectan a la investigación científica. Si en su obra previa, Inferior, Saini se centraba en cómo la ciencia ha estudiado las diferencias entre mujeres y hombres, en Superior la autora nos lleva a los orígenes del racismo científico para mostrarnos sus ramificaciones.

Publicado en inglés en 2019, fue considerado 'Libro del año' por medios como el 'Financial Times', 'The Guardian' o 'The Telegraph', además de estar incluido entre los diez libros de 2019 de la revista 'Nature'.

Tal como explica la autora, este libro provocó airadas reacciones entre grupos supremacistas blancos, pero también que muchos científicos e instituciones quisieron contar con ella para trabajar en un estudio del ser humano alejado del racismo científico.

De hecho, la revista 'Prospect' incluyó a Angela Saini en la lista de los 50 pensadores o intelectuales más importantes de 2020.