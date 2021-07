El PP pide a Mayte Pérez que exija ya las bonificaciones de la energía renovable para las zonas productoras

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que Pérez abogó -en un acto público en Alcañiz- por implantar estas bonificaciones y afirmó que las renovables son una oportunidad para el medio rural, lo que el PP comparte con un matiz: "Esta implantación debe hacerse de una forma ordenada y respetando la autonomía municipal", lo que a su juicio no está haciendo el Ejecutivo de Javier Lambán.

"Lo realmente novedoso", ha continuado Gracia Suso, es que Pérez ha anunciado que está trabajando para que haya bonificaciones. Le ha pedido "que sea atrevida y exija esas bonificaciones, que no hable en tercera persona sobre las medidas que debe llevar a cabo el Gobierno de Aragón" porque "a veces hacen anuncios como si la película no fuera con ellos y son ellos -el Ejecutivo- los que deben dejar de hacer anuncios pomposos y ejecutar las medidas que mejoren la calidad de vida de los aragoneses".

El diputado del PP ha advertido de que "este tipo de anuncios, en caso de no cumplirse, son peligrosos porque generan frustración". Gracia Suso ha preguntado qué pasos está dando el Gobierno de Aragón para conceder las bonificaciones; cómo se van a regular; si se va a legislar para llevarlo a cabo; si el coste repercutirá en el Presupuesto autonómico o en las empresas eléctricas; si solo se van a aplicar en las zonas despobladas y cuándo.

UNA RESPUESTA CLARA

El parlamentario del PP ha reclamado al Ejecutivo regional "una respuesta clara, con transparencia", señalando que desconoce si tiene que ofrecer esta información la consejera de Presidencia o el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga.

"Cuando un Gobierno anuncia una medida tan relevante hay que tener las ideas muy claras y cumplirlas para que no se convierta en pocos meses en una nueva decepción para todos los aragoneses", ha proseguido Gracia Suso, quien teme que se trate de "un simple brindis al sol, como viene haciendo el Gobierno de Aragón los últimos años con el objetivo último de preservar su imagen pública".

Para Juan Carlos Gracia Suso, el Gobierno de Aragón "está generando muchísimas noticias que nunca se convierten en realidad", lo que "está generando cada vez una mayor frustración en las sociedad aragonesa", por ejemplo "cuando dicen en las cuencas mineras que van a llegar empresas para generar miles de puestos de trabajo y pasa un año y siguen sin llegar". También, ha indicado, al anunciar la firma del convenio de transición ecológica justa, que un año después del cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel) sigue sin firmarse.

AYUDAS COVID-19

Otros ejemplos, ha dicho el diputado del PP, son los anuncios de ayudas a la industria del calzado o a la hostelería, el comercio y el turismo, sectores que hasta ahora "han recibido miseria", todo lo cual "la sociedad aragonesa lo está empezando a palpar".

Al respecto, Gracia Suso ha considerado que "se está generando una situación de caos" con los cambios en las restricciones para prevenir la COVID-19 ya que "en una semana se ha pasado de fase 2 a 1 y de 1 a 2", lo que genera "gravísimos problemas" al sector comercial. Ha considerado que "cada vez que se apliquen restricciones se deberían aprobar unas compensaciones económicas para todas las actividades afectadas".

"Mientras las ayudas no llegan o son escasas, tenemos que ver cómo el Gobierno de Aragón sigue disparando el gasto en sueldos en plena crisis", ha manifestado Gracia Suso, quien ha apuntado que en el Departamento de Industria han aumentado los gastos de personal en 700.000 euros en seis meses. "Es muy triste que no haya dinero para las personas que están necesitadas de estas compensaciones y el Gobierno de Aragón no tenga ningún escrúpulo para seguir aumentando los gastos en sueldos públicos".

Asimismo, el diputado del PP ha apoyado la propuesta de CEPYME de conceder ayudas a empresas, por la COVID-19, aunque tengan deudas "porque si no es obligarles al cierre inmediato".

Ha opinado que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno regional "es un caos" porque "sigue improvisando" tras cinco olas de COVID-19. "Ya está bien de improvisación", ha concluido.